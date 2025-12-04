МЮ не удержал победу над Вест Хэмом
Подопечные Рубена Аморима действовали острее в первом тайме. Но воспользоваться возможностями звезды Манчестер Юнайтед не сумели. В частности, Мбемо едва не попал в дальний угол прострелом, а удар Диалло с линии вынес Уан-Биссака.
Повели в счете манкунианцы на 58-й минуте. Сначала Каземиро с линии штрафной попал в соперника. Однако, мяч отскочил к Далоту, который метров из десяти отправил сферу в сетку.
Казалось, МЮ взял ситуацию под контроль. Впрочем, развить успех "красные дьяволы" не сумели. "Железяки" наказали хозяев под занавес поединка – Магасса сыграл на добивании из пределов штрафной после стандарта.
Команда Аморима упустила возможность подняться в первую пятерку Премьер-лиги. В активе Манчестер Юнайтед 22 очка и 8-е место. В свою очередь Вест Хэм остался на 16-й строчке (12 пунктов).
Статистика матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 14-го тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1
Голы: Далот, 58 – Магасса, 84
Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.77
Владение мячом: 65 % - 35 %
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 6 - 6
Фолы: 13 - 9
