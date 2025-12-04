МЮ не удержал победу над Вест Хэмом

Подопечные Рубена Аморима действовали острее в первом тайме. Но воспользоваться возможностями звезды Манчестер Юнайтед не сумели. В частности, Мбемо едва не попал в дальний угол прострелом, а удар Диалло с линии вынес Уан-Биссака.

Повели в счете манкунианцы на 58-й минуте. Сначала Каземиро с линии штрафной попал в соперника. Однако, мяч отскочил к Далоту, который метров из десяти отправил сферу в сетку.

Казалось, МЮ взял ситуацию под контроль. Впрочем, развить успех "красные дьяволы" не сумели. "Железяки" наказали хозяев под занавес поединка – Магасса сыграл на добивании из пределов штрафной после стандарта.

Команда Аморима упустила возможность подняться в первую пятерку Премьер-лиги. В активе Манчестер Юнайтед 22 очка и 8-е место. В свою очередь Вест Хэм остался на 16-й строчке (12 пунктов).

Статистика матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 14-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1

Голы: Далот, 58 – Магасса, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.77

Владение мячом: 65 % - 35 %

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 6 - 6

Фолы: 13 - 9

