Эвертон с Миколенко вырвал победу над Борнмутом
Украинец Виталий Миколенко вышел в старте мерсисайдцев в очередном туре Премьер-лиги. Защитник провел на поле все 90 минут и запомнился "горчичником" на старте второго тайма.
Героем же Эвертона стал Джек Грилиш. Хавбек оформил единственный гол в противостоянии. На 78-й минуте англичанин получил мяч на чужой половине, продвинулся вперед и с рикошетом попал в угол с линии штрафной.
Благодаря победе в Борнмуте подопечные Дэвида Мойеса поднялись в середину турнирной таблицы. "Ириски" набрали 19 очков. В следующем поединке Миколенко и компания 6 декабря примут Ноттингем.
Статистика матча Борнмут – Эвертон 14-го тура чемпионата Англии
Борнмут – Эвертон – 0:1
Гол: Грилиш, 78
Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.35
Владение мячом: 55 % - 45 %
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 1 - 6
Фолы: 14 - 14
