iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон с Миколенко вырвал победу над Борнмутом

"Ириски" одержали выездную победу.
Вчера, 23:26       Автор: Антон Федорцив
Борнмут – Эвертон / Getty Images
Борнмут – Эвертон / Getty Images

Украинец Виталий Миколенко вышел в старте мерсисайдцев в очередном туре Премьер-лиги. Защитник провел на поле все 90 минут и запомнился "горчичником" на старте второго тайма.

Героем же Эвертона стал Джек Грилиш. Хавбек оформил единственный гол в противостоянии. На 78-й минуте англичанин получил мяч на чужой половине, продвинулся вперед и с рикошетом попал в угол с линии штрафной.

Благодаря победе в Борнмуте подопечные Дэвида Мойеса поднялись в середину турнирной таблицы. "Ириски" набрали 19 очков. В следующем поединке Миколенко и компания 6 декабря примут Ноттингем.

Статистика матча Борнмут – Эвертон 14-го тура чемпионата Англии

Борнмут – Эвертон – 0:1
Гол: Грилиш, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.35
Владение мячом: 55 % - 45 %
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 1 - 6
Фолы: 14 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон АПЛ Виталий Миколенко

Статьи по теме

Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж
Эвертон собирается обменять Миколенко в другой клуб АПЛ Эвертон собирается обменять Миколенко в другой клуб АПЛ
Манчестер Сити настроен перехватить лидера Борнмута Манчестер Сити настроен перехватить лидера Борнмута
Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Украина16:25
Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения
Европа16:09
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
15:46
Сборная Украины 3х3 примет участие в чемпионате мира в Польше
Другие страны15:31
Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Бокс15:09
Скандал на ринге. Бой Миронца с аргентинцем признан недействительным
Европа14:53
Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Украина14:35
Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина
Биатлон14:19
Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Сборные14:16
Ковляр обошел Пуха Джеттера и Иссуфа Санона по ассистам за сборную Украины
Европа14:04
Globe Soccer Awards назвал финалистов премии лучшему футболисту 2025 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK