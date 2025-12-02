Эвертон с Миколенко вырвал победу над Борнмутом

Украинец Виталий Миколенко вышел в старте мерсисайдцев в очередном туре Премьер-лиги. Защитник провел на поле все 90 минут и запомнился "горчичником" на старте второго тайма.

Героем же Эвертона стал Джек Грилиш. Хавбек оформил единственный гол в противостоянии. На 78-й минуте англичанин получил мяч на чужой половине, продвинулся вперед и с рикошетом попал в угол с линии штрафной.

Благодаря победе в Борнмуте подопечные Дэвида Мойеса поднялись в середину турнирной таблицы. "Ириски" набрали 19 очков. В следующем поединке Миколенко и компания 6 декабря примут Ноттингем.

Статистика матча Борнмут – Эвертон 14-го тура чемпионата Англии

Борнмут – Эвертон – 0:1

Гол: Грилиш, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.35

Владение мячом: 55 % - 45 %

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 1 - 6

Фолы: 14 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!