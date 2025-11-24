iSport.ua
StarLadder Budapest Major 2025: Онлайн трансляция матча В8

ISPORT представляет календарь матчей главного турнира конца года в Counter Strike 2.
Вчера, 13:50       Автор: Василий Войтюк
StarLadder Budapest Major 2025
StarLadder Budapest Major 2025

В понедельник, 24 ноября, в Будапеште (Венгрия) стартует главный турнир полугодия в дисциплине Counter-Strike 2.

Участие на турнире примут 32 команды, которые будут бороться за главный трофей в этой игре.  

StarLadder Budapest Major 2025: расписание матчей

Первый этап

Команды участницы: B8, M80, Imperial, Rare Atom, Legacy, FlyQuest, PARIVISION, The Huns, GamerLegion, Fluxo, Ninjas in Pyjamas, NRG Esports, FaZe Clan, Lynn Vision, Fnatic, RED Canids

1-й раунд, 24 ноября

  • 14:00 B8 - M80

  • 14:00 Imperial - Rare Atom
  • 15:00 Legacy - FlyQuest
  • 15:00 PARIVISION - The Huns
  • 16:00 GamerLegion - Fluxo
  • 16:00 Ninjas in Pyjamas - NRG Esports
  • 17:00 FaZe Clan - Lynn Vision
  • 17:00 Fnatic - RED Canids

2-й раунд, 24 ноября

  • 19:00 участники матча определятся позже
  • 19:00 участники матча определятся позже
  • 20:00 участники матча определятся позже
  • 20:00 участники матча определятся позже
  • 21:00 участники матча определятся позже
  • 21:00 участники матча определятся позже
  • 22:00 участники матча определятся позже
  • 22:00 участники матча определятся позже

Отметим, что призовой фонд турнира остается стандартным для соревнований этого уровня и равен $1,250,000. 

