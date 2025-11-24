StarLadder Budapest Major 2025: Онлайн трансляция матча В8
ISPORT представляет календарь матчей главного турнира конца года в Counter Strike 2.
В понедельник, 24 ноября, в Будапеште (Венгрия) стартует главный турнир полугодия в дисциплине Counter-Strike 2.
Участие на турнире примут 32 команды, которые будут бороться за главный трофей в этой игре.
StarLadder Budapest Major 2025: расписание матчей
Первый этап
Команды участницы: B8, M80, Imperial, Rare Atom, Legacy, FlyQuest, PARIVISION, The Huns, GamerLegion, Fluxo, Ninjas in Pyjamas, NRG Esports, FaZe Clan, Lynn Vision, Fnatic, RED Canids
1-й раунд, 24 ноября
- 14:00 B8 - M80
- 14:00 Imperial - Rare Atom
- 15:00 Legacy - FlyQuest
- 15:00 PARIVISION - The Huns
- 16:00 GamerLegion - Fluxo
- 16:00 Ninjas in Pyjamas - NRG Esports
- 17:00 FaZe Clan - Lynn Vision
- 17:00 Fnatic - RED Canids
2-й раунд, 24 ноября
- 19:00 участники матча определятся позже
- 19:00 участники матча определятся позже
- 20:00 участники матча определятся позже
- 20:00 участники матча определятся позже
- 21:00 участники матча определятся позже
- 21:00 участники матча определятся позже
- 22:00 участники матча определятся позже
- 22:00 участники матча определятся позже
Отметим, что призовой фонд турнира остается стандартным для соревнований этого уровня и равен $1,250,000.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!