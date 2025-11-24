iSport.ua
Русский Українська
Другие

B8 - M80: результат матчу StarLadder Budapest Major 2025

Завершился первый матч турнира.
Вчера, 15:00       Автор: Василий Войтюк
B8 / HLTV
B8 / HLTV

В Будапеште стартовал StarLadder Budapest Major 2025 - главный турнир полугодия в дисциплине Counter-Strike.

Украинский коллектив B8 встречался в первом матче с M80.

Команды выбрали для матча карту Mirage. За атаку B8 взяли всего 2 раунда, но после смены сторон начали "камбек", однако, M80 все же сумели забрать тот самый 13-й раунд и выиграть матч.

Таким образом B8 "упали" в сетку 0-1 и во втором матче сыграют против другой команды, которая проиграет первый матч StarLadder Budapest Major 2025

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike 2

Статьи по теме

Аналитик Monte станет тренером звездной организации Аналитик Monte станет тренером звездной организации
NaVi очень тяжело обыграли австралийцев IEM Melbourne 2025 NaVi очень тяжело обыграли австралийцев IEM Melbourne 2025
Украинский капитан Fnatic: Jambo в тройке лучших снайперов мира Украинский капитан Fnatic: Jambo в тройке лучших снайперов мира
BLAST Open Lisbon 2025: Vitality одержали в финале победу над MOUZ BLAST Open Lisbon 2025: Vitality одержали в финале победу над MOUZ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
Европа12:08
Ливерпуль вступил в переговоры по звезде середняка АПЛ
Украина11:36
Легенда Суперлиги нашел новое занятие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK