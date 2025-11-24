B8 - M80: результат матчу StarLadder Budapest Major 2025

В Будапеште стартовал StarLadder Budapest Major 2025 - главный турнир полугодия в дисциплине Counter-Strike.

Украинский коллектив B8 встречался в первом матче с M80.

Команды выбрали для матча карту Mirage. За атаку B8 взяли всего 2 раунда, но после смены сторон начали "камбек", однако, M80 все же сумели забрать тот самый 13-й раунд и выиграть матч.

Таким образом B8 "упали" в сетку 0-1 и во втором матче сыграют против другой команды, которая проиграет первый матч StarLadder Budapest Major 2025.

