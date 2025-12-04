iSport.ua
Наполи остался без очередного хавбека

Новая потеря для Антонио Конте.
Вчера, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Станислав Лоботка / Getty Images
Станислав Лоботка / Getty Images

Лазарет итальянского Наполи никак не опустеет. Повреждение получил полузащитник "партенопейцев" Станислав Лоботка, сообщает инсайдер Николо Скира в X.

Словак травмировался в 1/8 финала Кубка Италии. Медики диагностировали у Лоботки растяжение икроножной мышцы левой ноги. Он стал четвертым травмированным хавбеком Наполи.

Ранее Антонио Конте потерял Кевина Де Брюйне, Франка Ангисса и Билли Гилмора. Лоботка в нынешнем сезоне входит в основную обойму исполнителей. Статистика словака – 14 поединков во всех турнирах (1 ассист).

Напомним, накануне Наполи с трудом прошел Кальяри в Кубке Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Станислав Лоботка

