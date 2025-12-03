iSport.ua
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии

Командам понадобились 20 ударов.
Вчера, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Наполи - Кальяри / Getty Images
Наполи - Кальяри / Getty Images

В среду, 3 декабря, Наполи принимал Кальяри в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Хозяева сразу завладели мячом и пошли вперед за результатом, однако довести атаки до логичного завершения не удавалось.

Лишь по завершению первого получаса игры Лоренцо Лукка сумел открыть счет головой в ближаний угол. У Кальяри получалось еще меньше, потому на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Со стартом второй половины Наполи имел отличную возможность удвоить счет, но Каприле был на высоте. Вскоре наконец гости начали пытаться спасти игру, и им это действительно удалось хоть и с небольшой толикой удачи. В одной из атак мяч просто отскочил к Эспозито, который отправил его в пустые ворота.

Теперь уже хоязева снова ринулись вперед, создали ряд отличных моментов, но Каприле парировал их все, переведя матч в серию пенальти. Командам понадобились 20 ударов, чтобы решить судьбу прохода дальше, который достался Наполи.

Наполи - Кальяри 1:1 (по пен.9:8)
Голы: Лукка, 28 - Эспозито, 67

