Наполи минимально переиграл Рому

Подопечные Антонио Конте на стартовом отрезке были острее. Сначала Ланг не переиграл кипера в ближнем бою, а Ди Лоренцо пробил мимо ворот. Выстрел же Ланга парировал Свилар.

"Волки" огрызнулись сольным проходом Пеллегрини. Но на его прострел никто не откликнулся. Зато Наполи реализовал быструю контратаку на 36-й минуте – Хойлунд протащил мяч и отдал Нересу, а тот разобрался со Свиларом.

Во второй половине "партенопейцы" были ближе к тому, чтобы удвоить преимущество. В частности, Мактоминей не реализовал выход один на один. В конце концов, и одного гола Наполи хватило для победы и выхода в солидеры Серии A с Миланом (по 28 очков).

Статистика матча Рома – Наполи 13-го тура чемпионата Италии

Рома – Наполи – 0:1

Гол: Нерес, 36

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 1.04

Владение мячом: 56 % - 44 %

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 4 - 2

Фолы: 14 - 13

