Довбик вернулся к тренировкам

Форвард итальянской Ромы Артем Довбик приблизился к возобновлению выступлений. Нападающий начал заниматься индивидуально, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Украинец перешел на новый этап реабилитации. Довбик начал выполнять беговую работу на поле. Ориентировочный срок возвращения форварда на поле – вторая половина декабря.

В нынешнем сезоне Довбик провел 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 2 ассиста. Нападающий получил травму в 11-м туре Серии A. Сейчас он пропустил 3 матча "волков" в чемпионате и Лиге Европы.

Тем временем украинец Виталий Миколенко приложился к победе ливерпульского Эвертона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!