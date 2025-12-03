iSport.ua
Футбол

Довбик вернулся к тренировкам

Украинец покинул лазарет.
Сегодня, 00:49       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард итальянской Ромы Артем Довбик приблизился к возобновлению выступлений. Нападающий начал заниматься индивидуально, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Украинец перешел на новый этап реабилитации. Довбик начал выполнять беговую работу на поле. Ориентировочный срок возвращения форварда на поле – вторая половина декабря.

В нынешнем сезоне Довбик провел 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 2 ассиста. Нападающий получил травму в 11-м туре Серии A. Сейчас он пропустил 3 матча "волков" в чемпионате и Лиге Европы.

Тем временем украинец Виталий Миколенко приложился к победе ливерпульского Эвертона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

