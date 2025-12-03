Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом

Нападающий сборной Украины и Ромы Артем Довбик может восстановиться от травмы к матчу против Ювентуса.

Как пишет Il Romanista, украинец, который получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра в игре 9 ноября против Удинезе, успеет сыграть ещё в этом году.

Предполагается, что Довбик сможет выйти на матч 16-го тура чемпионата Италии против Ювентуса, который пройдёт 20 декабря.

Добавим, что ещё в этом году у римлян будет матч с Дженоа, который пройдёт 29 декабря.

В текущем сезоне на счету Артема 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах за итальянскую команду.

