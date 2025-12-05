Лацио выбил Милан из Кубка Италии

Начали команды осторожно. Первый момент возник на 24-й минуте. Башич получил заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил мимо штанги ворот "россонери".

Милан смог ответить на старте второй половины. Это Лофтус-Чик головой эффектно замкнул навес Эступиньяна. Однако, мяч предательски прошел над девяткой "орлов".

Впоследствии гости упустили еще две возможности. Сначала тот же Лофтус-Чик не попал в створ с нескольких метров. А затем Леан из центра штрафной запустил мяч на трибуны.

Лацио наказал "россонери" на 80-й минуте. Дзакканьи головой воспользовался передачей Тавареша с угла поля. Римляне в 1/4 финала встретятся с Болоньей.

Статистика матча Лацио – Милан 1/8 финала Кубка Италии

Лацио – Милан – 1:0

Гол: Дзакканьи, 80

Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 0.83

Владение мячом: 42 % - 58 %

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 6 - 2

Фолы: 8 - 16

