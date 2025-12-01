Милан получил шанс подписать звездного ветерана

Посредники сделали неожиданное предложение Милану. В итальянскую Серию A может перебраться защитник Серхио Рамос, утверждает инсайдер Алессандро Якобоне в X.

Центрбек запланировал возвращение в Европу в январе. Рамос стремится иметь регулярную игровую практику на родном континенте перед ЧМ-2026. Контракт испанца с мексиканским Монтерреем действует до 31 декабря.

В нынешнем сезоне Рамос провел 17 матчей в чемпионате Мексики, в которых оформил 2 гола. Ранее 39-летний защитник защищал цвета испанской Севильи, французского ПСЖ и мадридского Реала.

К слову, ранее Милан положил глаз на ветерана из Бразилии Тьяго Силву.

