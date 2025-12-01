iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан получил шанс подписать звездного ветерана

"Россонери" предложили дважды чемпиона Европы.
Вчера, 17:58       Автор: Антон Федорцив
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Посредники сделали неожиданное предложение Милану. В итальянскую Серию A может перебраться защитник Серхио Рамос, утверждает инсайдер Алессандро Якобоне в X.

Центрбек запланировал возвращение в Европу в январе. Рамос стремится иметь регулярную игровую практику на родном континенте перед ЧМ-2026. Контракт испанца с мексиканским Монтерреем действует до 31 декабря.

В нынешнем сезоне Рамос провел 17 матчей в чемпионате Мексики, в которых оформил 2 гола. Ранее 39-летний защитник защищал цвета испанской Севильи, французского ПСЖ и мадридского Реала.

К слову, ранее Милан положил глаз на ветерана из Бразилии Тьяго Силву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серхио Рамос Монтеррей

Статьи по теме

Милан минимально обыграл Лацио Милан минимально обыграл Лацио
Легенда Реала собрался вернуться в Европу ради ЧМ-2026 Легенда Реала собрался вернуться в Европу ради ЧМ-2026
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1 Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK