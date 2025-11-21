Милан рассмотрит возвращение суперветерана

Защитник Тьяго Силва заинтересовал итальянский Милан. "Россонери" изучают целесообразность подписания центрбека в январе, сообщает La Repubblca.

Менеджмент гранда ведет внутреннюю дискуссию о переходе опытного бразильца. Сторонники приглашения Силвы настаивают на лидерстве, опыте и высоком качестве игры. Оппоненты, прежде всего, кивают на возраст защитника.

Сезон-2025 Силва проводит во Флуминенсе. В свой актив он записал 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт центрбека с "трехцветными" действует до следующего лета.

Напомним, экс-хавбек сборной Бразилии Фернандиньо подтвердил завершение карьеры после полугода без клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!