Милан минимально обыграл Лацио
В субботу, 29 ноября, Милан принимал дома Лацио в рамках 13-го тура Серии А.
Первый тайм прошел в напряженной борьбе, а вот голов фанаты так и не дождались. Команды сумели создать по моменту, а остальное время боролись за контроль.
Зато со стартом второго тайма "россонери" довольно быстро открыли счет. Всего через шесть минут после свистка Леау отправил мяч в сетку.
Однако в целом вторые 45 минут также выдались не очень зрелищными. В самой концовке матча Павлович, казалось, сыграл рукой в собственной штрафной, и у Лацио появилась надежда на спасение.
Пока главный судья и арбитры VAR разбирали момент Аллегри умудрился договориться до красной карточки, оставив подопечных без тренера. Но в итоге VAR встал на сторону Милана и не стал назначать пенальти. "Россонери" временно возглавили чемпионат.
Милан - Лацио 1:0
Гол: Леау, 51
