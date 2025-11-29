Милан положил глаз на таланта из Лиги 1

Форвард французского Анже Сидики Шериф попал в сферу интересов Милана. Итальянский гранд следит за юниором, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Скауты "россонери" несколько недель просматривали француза. Шериф в нынешнем сезоне завоевал место в основе "черно-белых". На взрослом уровне он дебютировал еще в кампании 2023/24.

В нынешнем сезоне Шериф провел 13 матчей в Лиге 1, в которых оформил 3 мяча. Контракт нападающего с Анже рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость француза – 2 млн евро.

К слову, звезда Милана Кристиан Пулишич попал в лазарет команды с очередной травмой.

