Форвард Ювентуса выбыл на длительный срок

Туринский Ювентус надолго потерял нападающего Душана Влаховича. Серб успешно прооперирован в Лондоне, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил травму в 13-м туре итальянской Серии A. Влахович повредил приводную мышцу левой ноги и решился на хирургическое вмешательство. Балканец пропустит не менее 3-х месяцев.

В нынешнем сезоне Влахович провел 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 2 ассиста. В распоряжении Лучано Спаллетти остались нападающие Лои Опенда и Джонатан Дэвид. Зато Аркадиуш Милик тоже травмирован.

Тем временем Наполи остался без очередного хавбека после Кубка Италии.

