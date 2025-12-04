iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Ювентуса выбыл на длительный срок

Балканец лег под скальпель хирурга.
Вчера, 23:05       Автор: Антон Федорцив
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Туринский Ювентус надолго потерял нападающего Душана Влаховича. Серб успешно прооперирован в Лондоне, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил травму в 13-м туре итальянской Серии A. Влахович повредил приводную мышцу левой ноги и решился на хирургическое вмешательство. Балканец пропустит не менее 3-х месяцев.

В нынешнем сезоне Влахович провел 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 2 ассиста. В распоряжении Лучано Спаллетти остались нападающие Лои Опенда и Джонатан Дэвид. Зато Аркадиуш Милик тоже травмирован.

Тем временем Наполи остался без очередного хавбека после Кубка Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Душан Влахович

Статьи по теме

Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Дубль Йылдыза принес Ювентусу три очка Дубль Йылдыза принес Ювентусу три очка
Будущее Бернарду Силвы в Манчестер Сити под вопросом Будущее Бернарду Силвы в Манчестер Сити под вопросом
Ювентус нашел таланта в Испании Ювентус нашел таланта в Испании

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:52
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi и B8 оформили по победе, Passion UA ​​дважды проиграли
Европа00:33
Лацио выбил Милан из Кубка Италии
Киберспорт00:14
NaVi одолели PARIVISION на "мажоре" в Будапеште
Вчера, 23:56
Европа23:56
МЮ не удержал победу над Вест Хэмом
Европа23:05
Форвард Ювентуса выбыл на длительный срок
Бокс22:27
Украинец Радченко анонсировал завершение карьеры
Еврокубки21:50
Лень помог Реалу победить Анадолу Эфес
Европа21:18
Барселона уговорила защитника продлить контракт
НБА20:41
Милуоки потерял лидера на значительный период
Европа20:00
Наполи остался без очередного хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK