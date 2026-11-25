Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира

Биатлон-2026/2027: расписание и результаты всех гонок Кубка мира и чемпионата мира
В конце ноября официально стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.
В сезоне-2026/27 состоится десять этапов Кубка мира, а также в эстонском Отепяя пройдет чемпионат мира-2027, который будет длиться с 10 по 21 февраля.
Первый этап Кубка мира пройдет в ноябре в финском Контиолахти, а завершится сезон в марте в норвежском Холменколлене.
Календарь биатлонного сезона уже известен, ознакомиться с ним можно на ISPORT.ua.
Биатлон - календарь и результаты сезона-2026/27
1-й этап (26 - 29 ноября)
Контиолахти, Финляндия
- 26.11.2026 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
- 27.11.2026 17:15 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
- 28.11.2026 14:10 | Одиночная смешанная эстафета
- 28.11.2026 16:15 | Смешанная естафета
- 29.11.2026 14:00 | Спринт 10 км, мужчины
- 29.11.2026 17:15 | Спринт 7,5 км, женщины
2-й этап (4 - 6 декабря)
Хохфильцен, Австрия
- 04.12.2026 12:25 | Спринт 7,5 км, женщины
- 04.12.2026 15:15 | Спринт 10 км, мужчины
- 05.12.2026 13:15 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 05.12.2026 15:30 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 06.12.2026 12:30 | Эстафета 4×6 км, женщины
- 06.12.2026 15:15 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
3-й этап (10 - 13 декабря)
Анси, Франция
- 10.12.2026 15:15 | Спринт 7,5 км, женщины
- 11.12.2026 15:15 | Спринт 10 км, мужчины
- 12.12.2026 13:15 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 12.12.2026 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 13.12.2026 13:15 | Масс-старт 12,5 км, женщины
- 13.12.2026 15:45 | Масс-старт 15 км, мужчины
4-й этап (2 - 3 января)
Поклюка, Словения
- 02.01.2027 12:25 | Спринт 10 км, мужчины
- 02.01.2027 15:10 | Спринт 7,5 км, женщины
- 03.01.2027 12:35 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
- 03.01.2027 15:15 | Эстафета 4×6 км, женщины
5-й этап (6 - 10 января)
Рупольдинг, Германия
- 06.01.2027 15:15 | Эстафета 4×6 км, женщины
- 07.01.2027 15:15 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
- 08.01.2027 15:15 | Спринт 7,5 км, женщины
- 09.01.2027 15:30 | Спринт 10 км, мужчины
- 10.01.2027 13:00 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 10.01.2027 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
6-й этап (14 - 17 января)
Антхольц-Антерсельва, Италия
- 14.01.2027 15:15 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
- 15.01.2027 15:15 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
- 16.01.2027 12:45 | Одиночная смешанная эстафета
- 16.01.2027 15:30 | Смешанная эстафета
- 17.01.2027 13:45 | Масс-старт 15 км, мужчины
- 17.01.2027 16:00 | Масс-старт 12,5 км, женщины
7-й этап (21 - 24 января)
Нове Место, Чехия
- 21.01.2027 17:30 | Спринт 7,5 км, женщины
- 22.01.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины
- 23.01.2027 15:45 | Масс-старт 12,5 км, женщины
- 23.01.2027 18:00 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
- 24.01.2027 15:35 | Эстафета 4×6 км, женщины
- 24.01.2027 18:10 | Масс-старт 15 км, мужчины
Чемпионат мира-2027 (10 - 21 февраля)
Отепяя, Эстония
- 10.02.2027 17:10 | Смешанная эстафета
- 12.02.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины
- 13.02.2027 18:00 | Спринт 7,5 км, женщины
- 14.02.2027 17:05 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 14.02.2027 19:30 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 16.02.2027 18:10 | Одиночная смешанная эстафета
- 17.02.2027 18:10 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
- 18.02.2027 18:10 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
- 19.02.2027 18:30 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
- 20.02.2027 18:30 | Эстафета 4×6 км, женщины
- 21.02.2027 16:45 | Масс-старт 15 км, мужчины
- 21.02.2027 19:10 | Масс-старт 12,5 км, женщины
8-й этап (4 - 7 марта)
Оберхоф, Германия
- 04.03.2027 15:45 | Спринт 10 км, мужчины
- 05.03.2027 15:10 | Спринт 7,5 км, женщины
- 06.03.2027 14:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 06.03.2027 17:00 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 07.03.2027 13:45 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины
- 07.03.2027 16:50 | Эстафета 4×6 км, женщины
9-й этап (11 - 14 марта)
Эстерсунд, Швеция
- 11.03.2027 17:10 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины
- 12.03.2027 17:10 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
- 13.03.2027 15:30 | Одиночная смешанная эстафета
- 13.03.2027 18:10 | Смешанная эстафета
- 14.03.2027 15:30 | Масс-старт 12,5 км, женщины
- 14.03.2027 18:10 | Масс-старт 15 км, мужчины
10-й этап (18 - 21 марта)
Осло-Холменколлен, Норвегия
- 18.03.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины
- 19.03.2027 17:30 | Спринт 7,5 км, женщины
- 20.03.2027 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины
- 20.03.2027 18:00 | Гонка преследования 10 км, женщины
- 21.03.2027 14:30 | Масс-старт 15 км, мужчины
- 21.03.2027 17:00 | Масс-старт 12,5 км, женщины
На ISPORT доступен общий зачет среди мужчин и женщин.