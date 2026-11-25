Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира

Узнай расписание биатлонного сезона-2026/27, время и даты гонок Кубка мира по биатлону и чемпионата мира.

В конце ноября официально стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

В сезоне-2026/27 состоится десять этапов Кубка мира, а также в эстонском Отепяя пройдет чемпионат мира-2027, который будет длиться с 10 по 21 февраля.

Первый этап Кубка мира пройдет в ноябре в финском Контиолахти, а завершится сезон в марте в норвежском Холменколлене.

Календарь биатлонного сезона уже известен, ознакомиться с ним можно на ISPORT.ua.

Биатлон - календарь и результаты сезона-2026/27

1-й этап (26 - 29 ноября)

Контиолахти, Финляндия

26.11.2026 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

27.11.2026 17:15 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины

28.11.2026 14:10 | Одиночная смешанная эстафета

28.11.2026 16:15 | Смешанная естафета

29.11.2026 14:00 | Спринт 10 км, мужчины

29.11.2026 17:15 | Спринт 7,5 км, женщины

2-й этап (4 - 6 декабря)

Хохфильцен, Австрия

04.12.2026 12:25 | Спринт 7,5 км, женщины

04.12.2026 15:15 | Спринт 10 км, мужчины

05.12.2026 13:15 | Гонка преследования 10 км, женщины

05.12.2026 15:30 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

06.12.2026 12:30 | Эстафета 4×6 км, женщины

06.12.2026 15:15 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

3-й этап (10 - 13 декабря)

Анси, Франция

10.12.2026 15:15 | Спринт 7,5 км, женщины

11.12.2026 15:15 | Спринт 10 км, мужчины

12.12.2026 13:15 | Гонка преследования 10 км, женщины

12.12.2026 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

13.12.2026 13:15 | Масс-старт 12,5 км, женщины

13.12.2026 15:45 | Масс-старт 15 км, мужчины

4-й этап (2 - 3 января)

Поклюка, Словения

02.01.2027 12:25 | Спринт 10 км, мужчины

02.01.2027 15:10 | Спринт 7,5 км, женщины

03.01.2027 12:35 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

03.01.2027 15:15 | Эстафета 4×6 км, женщины

5-й этап (6 - 10 января)

Рупольдинг, Германия

06.01.2027 15:15 | Эстафета 4×6 км, женщины

07.01.2027 15:15 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

08.01.2027 15:15 | Спринт 7,5 км, женщины

09.01.2027 15:30 | Спринт 10 км, мужчины

10.01.2027 13:00 | Гонка преследования 10 км, женщины

10.01.2027 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

6-й этап (14 - 17 января)

Антхольц-Антерсельва, Италия

14.01.2027 15:15 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

15.01.2027 15:15 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины

16.01.2027 12:45 | Одиночная смешанная эстафета

16.01.2027 15:30 | Смешанная эстафета

17.01.2027 13:45 | Масс-старт 15 км, мужчины

17.01.2027 16:00 | Масс-старт 12,5 км, женщины

7-й этап (21 - 24 января)

Нове Место, Чехия

21.01.2027 17:30 | Спринт 7,5 км, женщины

22.01.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины

23.01.2027 15:45 | Масс-старт 12,5 км, женщины

23.01.2027 18:00 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

24.01.2027 15:35 | Эстафета 4×6 км, женщины

24.01.2027 18:10 | Масс-старт 15 км, мужчины

Чемпионат мира-2027 (10 - 21 февраля)

Отепяя, Эстония

10.02.2027 17:10 | Смешанная эстафета

12.02.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины

13.02.2027 18:00 | Спринт 7,5 км, женщины

14.02.2027 17:05 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

14.02.2027 19:30 | Гонка преследования 10 км, женщины

16.02.2027 18:10 | Одиночная смешанная эстафета

17.02.2027 18:10 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

18.02.2027 18:10 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины

19.02.2027 18:30 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

20.02.2027 18:30 | Эстафета 4×6 км, женщины

21.02.2027 16:45 | Масс-старт 15 км, мужчины

21.02.2027 19:10 | Масс-старт 12,5 км, женщины

8-й этап (4 - 7 марта)

Оберхоф, Германия

04.03.2027 15:45 | Спринт 10 км, мужчины

05.03.2027 15:10 | Спринт 7,5 км, женщины

06.03.2027 14:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

06.03.2027 17:00 | Гонка преследования 10 км, женщины

07.03.2027 13:45 | Эстафета 4×7,5 км, мужчины

07.03.2027 16:50 | Эстафета 4×6 км, женщины

9-й этап (11 - 14 марта)

Эстерсунд, Швеция

11.03.2027 17:10 | Индивидуальная гонка 15 км, женщины

12.03.2027 17:10 | Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

13.03.2027 15:30 | Одиночная смешанная эстафета

13.03.2027 18:10 | Смешанная эстафета

14.03.2027 15:30 | Масс-старт 12,5 км, женщины

14.03.2027 18:10 | Масс-старт 15 км, мужчины

10-й этап (18 - 21 марта)

Осло-Холменколлен, Норвегия

18.03.2027 17:30 | Спринт 10 км, мужчины

19.03.2027 17:30 | Спринт 7,5 км, женщины

20.03.2027 15:45 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины

20.03.2027 18:00 | Гонка преследования 10 км, женщины

21.03.2027 14:30 | Масс-старт 15 км, мужчины

21.03.2027 17:00 | Масс-старт 12,5 км, женщины

На ISPORT доступен общий зачет среди мужчин и женщин.