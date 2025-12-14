Пидручный вырвал для Украины место в топ-10 эстафеты, выиграла гонку Норвегия

В воскресенье, 14 декабря, в заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась классическая мужская эстафета.

Сборная Украина была представлена на дистанции Богданом Цымбалом, Виталием Мандзином, Богданом Борковским и Дмитрием Пидручным.

Читай также: Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель

Украинская команда практически всю гонку шла за пределами первой десятки, однако на последнем этапе сумела вырваться на седьмое итоговое место.

Начинал гонку Цымбал, который с двумя ошибками на стойке, передал эстафету 18-м. Мандзын с одним дополнительным патроном сумел улучшить позиции украинцев, подняв команду на 15-е место. Борковский закрыл мишени с семи патронов и свой отрезок дистанции закончил на 14-й позиции.

Завершал эстафету у украинцев Пидручный, который использовал один дополнительный патрон на лежке, однако ходом отыграл несколько позиций. Чисто отработав на стойке, украинский биатлонист вышел со стрельбы на дистанцию уже на седьмом месте, которое сумел сохранить до финиша.

Победу в мужской эстафетной гонке в Хохфильцене одержала сборная Норвегии, которая с уверенным отрывом опередила Францию. Замкнула тройку лидеров Швеция.

Кубок мира. Хохфильцен

Мужская эстафета

Норвегия (0+3) 1:11:54.8 Франция (0+8) +43.1 Швеция (0+9) +1:05.7 США (0+7) +1:14.5 Германия (1+11) +1:20.0 Италия (1+8) +2:57.4 Украина (0+6) +3:09.6

Сегодня второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершится женским пасьютом, который начнется в 15:45 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!