iSport.ua
Русский Українська

Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене

Еще четыре украинки - вне зачетной зоны и без гонки преследования.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В пятницу, 12 декабря, в стартовый соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в женском спринте представляли Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Александра Меркушина.

Читай также: Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Кристина Дмитренко, которая с одним промахом на втором огневом рубеже завершила гонку на 36-м месте, сумев тем самым принести женской сборной первые баллы в сезоне. Также она стала единственной из украинских биатлонисток, кто квалифицировался в пасьют.

Другие украинки финишировали вне зачетной зоны и не смогли отобраться в гонку преследования. Александра Меркушина стала 69-й, Анастасия Меркушина - 71-й, Дарина Чалык - 94-й, а Лилия Стеблина - 97-й.

Победительницей женского спринта в Хохфильцене стала француженка Лу Жанмонно, которая с чистой стрельбой опередила на 15 секунд норвежку Марен Киркейде. Бронза досталась Анне Магнуссон из Швеции.

Кубок мира. Хохфильцен
Женская спринтерская гонка

  1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4
  2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1) +15.3
  3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1
  4. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9
  5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3
  6. Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7

...

36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1
69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9
71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3
94. Дарина Чалык (Украина, 2+3) +3:47.0
97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4

Второй этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится в субботу, 13 декабря, мужской гонкой преследования и женской эстафетой.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Хохфильцен Кубок мира по биатлону Кристина Дмитренко спринтерская гонка Лу Жанмонно

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель
Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Европа18:56
Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира
Европа18:44
Динамо получило испанского гранда в соперники в Юношеской лиге УЕФА
Украина18:12
УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Оболонь встретится с Металлистом 1925
Автоспорт17:58
Бен Сулайем выиграл безальтернативным выборы президента ФИА
Украина17:55
Александрия и Кудривка не определили победителя
Биатлон17:30
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
Киберспорт17:08
NaVi вырвали волевую победу у китайского коллектива на DreamLeague Season 27
Биатлон16:55
Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене
ЧМ-202616:37
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
Бокс16:34
"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK