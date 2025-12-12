Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене

Еще четыре украинки - вне зачетной зоны и без гонки преследования.

В пятницу, 12 декабря, в стартовый соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в женском спринте представляли Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Александра Меркушина.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Кристина Дмитренко, которая с одним промахом на втором огневом рубеже завершила гонку на 36-м месте, сумев тем самым принести женской сборной первые баллы в сезоне. Также она стала единственной из украинских биатлонисток, кто квалифицировался в пасьют.

Другие украинки финишировали вне зачетной зоны и не смогли отобраться в гонку преследования. Александра Меркушина стала 69-й, Анастасия Меркушина - 71-й, Дарина Чалык - 94-й, а Лилия Стеблина - 97-й.

Победительницей женского спринта в Хохфильцене стала француженка Лу Жанмонно, которая с чистой стрельбой опередила на 15 секунд норвежку Марен Киркейде. Бронза досталась Анне Магнуссон из Швеции.

Lou Jeanmonnot 🇫🇷 takes her third Sprint victory, finishing 15.3 seconds ahead of Maren Kirkeeide 🇳🇴.

Anna Magnusson 🇸🇪 claims third and secures the yellow bib for Sunday’s Pursuit for the first time in her career. 💛



Bravo to all — what a race! 👏



📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/Oq9NGEJiCt — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 12, 2025

Кубок мира. Хохфильцен

Женская спринтерская гонка

Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4 Марен Киркейде (Норвегия, 0+1) +15.3 Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1 Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9 Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3 Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7

...

36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1

69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалык (Украина, 2+3) +3:47.0

97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4

Второй этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится в субботу, 13 декабря, мужской гонкой преследования и женской эстафетой.

