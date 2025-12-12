iSport.ua
"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа

Британский экс-чемпион сделал странный прогноз на будущий поединок.
Сегодня, 16:34       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя между блогером Джейком Полом и экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность в успехе шоумена и готов поставить на это деньги.

Читай также: Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа

"Джейк Пол уложит Энтони Джошуа, если они подерутся. Сто процентов. Если они подерутся, я ставлю миллион фунтов на Пола. Почему я это сделаю? Просто потому, что хочу легких денег", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Бой Джошуа с Полом состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа.

