"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя между блогером Джейком Полом и экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность в успехе шоумена и готов поставить на это деньги.

"Джейк Пол уложит Энтони Джошуа, если они подерутся. Сто процентов. Если они подерутся, я ставлю миллион фунтов на Пола. Почему я это сделаю? Просто потому, что хочу легких денег", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Бой Джошуа с Полом состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа.

