NaVi: результаты матчей Dota 2
2026 год станет для "рожденных побеждать" огромным вызовом.
Напомним, что летом был подписан ростер NaVi Junior - талантливых молодых игроков, которые громко о себе заявили на больших турнирах.
Однако в течение второй половины 2025 года максимумом для коллектива был лишь выход в плей-офф стадию. В этом же году у ростера не будет оправданий для неудач, и ближайшие несколько турниров могут стать ключевыми для игроков.
После вылета с PGL Wallachia коллектив на сумел отобраться на турнир в Бирмингем. Зато NaVi получили прямой инвайт на DreamLeague, где попали в легкую группу, в которой легко взял топ-1.
Однако в плей-офф проиграли дважды и теперь рискуют не попасть на EWC.
Результаты NaVi в 2026 году
EPL Masters I
- 10.08 21:00 NaVi - Rune Eaters
- NaVi - Zero Tenacity 2:0
The International 2026: Europe Regional Qualifier
- NaVi - MODUS 2:0
- NaVi - Nigma Galaxy 0:2
- NaVi - Mouz 2:0
- NaVi - huligany 1:2
Esports World Cup 2026: Western Europe Closed Qualifier
- NaVi - Flame eSports 2:1
- NaVi - Zero Tenacity 2:0
- NaVi - LGD Gaming 1:2
- NaVi - Pipsquek+4 1:2
DreamLeague Season 29
Плей-офф
- NaVi - PlayTime 1:2
- NaVi - aurora 1:2
Групповой этап
- NaVi - Nigma Galaxy 2:0
- NaVi - Rekonix 2:1
- NaVi - betboom 2:0
- NaVi - parivision 0:2
- NaVi - PlayTime 2:0
- NaVi - Tundra 2:1
- NaVi - Xtreme Gaming 2:0
PGL Wallachia Season 8
- NaVi - Team Spirit 1:2
- NaVi - team yandex 2:1
- NaVi - Vici Gaming 1:2
- NaVi - Xtreme Gaming 0:2
DreamLeague Season 29: Western Europe Closed Qualifier
- NaVi - Team Liquid 2:1
- NaVi - Nigma Galaxy 2:0
BLAST Slam VII Europe Closed Qualifier
- NaVi - parivision 0:2
- NaVi - l1ga team 2:1
PGL Wallachia Season 7
Групповой этап
- NaVi - betboom 0:2
- NaVi - Mouz 1:2
- NaVi - parivision 0:2
- NaVi - Tundra Esports 2:1
DreamLeague Season 28
Групповой этап
- NaVi - Team Falcons 0:2
- NaVi - GamerLegion 2:0
- NaVi - Team Spirit 1:1
- NaVi - Xtreme Gaming 2:0
- NaVi - Mouz 0:2
- NaVi - Tundra 0:2
- NaVi - Execration 2:0
BLAST Slam VI
Гранд-Финал
- NaVi - Team Liquid 1:3
Плей-офф
- NaVi - team yandex 3:2
Групповой этап
- NaVi - GL 1:0
- NaVi - Heroic 0:1
- NaVi - Xtreme Gaming 1:0
- NaVi - spirit 0:1
- NaVi - Tundra 1:0
- NaVi - REKONIX 1:0
- NaVi - Falcons 1:0
- NaVi - Team Liquid 0:1
- NaVi - MOUZ 1:0
- NaVi - Team Yandex 0:1
- NaVi - OG 1:0
ESL One Birmingham 2026: Western Europe Closed Qualifier
- NaVi - Nigma/Pipsquek 1:2
- NaVi - Falcons 0:2
- NaVi - Mouz 2:1
DreamLeague Season 28: Western Europe Closed Qualifier
- NaVi - Zero Tenacity 2:0
- NaVi - Team Lynx 2:1
- NaVi - MOUZ 1:2
RES Unchained 3: BLAST Slam VI Europe Closed Qualifier
- NaVi - Parivision 2:1
- NaVi - 1win 2:1
- NaVi - Pipsqueak+4 2:1
Состав NaVi
- Тарас gotthejuice Линников
- Артем Niku Бачкур
- Юрий pma Проц
- Бакит W_Zayac Эмилжанов
- Станислав Riddys Митрошкин
- Аске Cy- Ларсен (тренер)