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NaVi: результаты матчей Dota 2

ISPORT представляет статистику и результаты поединков NaVi у Dota 2.
Сегодня, 07:50       Автор: Андрей Безуглый
NaVi / Natus Vincere
NaVi / Natus Vincere

2026 год станет для "рожденных побеждать" огромным вызовом.

Напомним, что летом был подписан ростер NaVi Junior - талантливых молодых игроков, которые громко о себе заявили на больших турнирах.

Однако в течение второй половины 2025 года максимумом для коллектива был лишь выход в плей-офф стадию. В этом же году у ростера не будет оправданий для неудач, и ближайшие несколько турниров могут стать ключевыми для игроков.

После вылета с PGL Wallachia коллектив на сумел отобраться на турнир в Бирмингем. Зато NaVi получили прямой инвайт на DreamLeague, где попали в легкую группу, в которой легко взял топ-1.

Однако в плей-офф проиграли дважды и теперь рискуют не попасть на EWC.

Результаты NaVi в 2026 году

EPL Masters I

  • 10.08 21:00 NaVi - Rune Eaters 
  • NaVi - Zero Tenacity 2:0

The International 2026: Europe Regional Qualifier

  • NaVi - MODUS 2:0
  • NaVi - Nigma Galaxy 0:2
  • NaVi - Mouz 2:0
  • NaVi - huligany 1:2

Esports World Cup 2026: Western Europe Closed Qualifier

  • NaVi - Flame eSports 2:1
  • NaVi - Zero Tenacity 2:0
  • NaVi - LGD Gaming 1:2
  • NaVi - Pipsquek+4 1:2

DreamLeague Season 29

Плей-офф

  • NaVi - PlayTime 1:2
  • NaVi - aurora 1:2

Групповой этап

  • NaVi - Nigma Galaxy 2:0
  • NaVi - Rekonix 2:1
  • NaVi - betboom 2:0
  • NaVi - parivision 0:2
  • NaVi - PlayTime 2:0
  • NaVi - Tundra 2:1
  • NaVi - Xtreme Gaming 2:0

PGL Wallachia Season 8

  • NaVi - Team Spirit 1:2
  • NaVi - team yandex 2:1
  • NaVi - Vici Gaming 1:2
  • NaVi - Xtreme Gaming 0:2

DreamLeague Season 29: Western Europe Closed Qualifier

  • NaVi - Team Liquid 2:1
  • NaVi - Nigma Galaxy 2:0

BLAST Slam VII Europe Closed Qualifier

  • NaVi - parivision 0:2
  • NaVi - l1ga team 2:1

PGL Wallachia Season 7

Групповой этап

  • NaVi - betboom 0:2
  • NaVi - Mouz 1:2
  • NaVi - parivision 0:2
  • NaVi - Tundra Esports 2:1

DreamLeague Season 28

Групповой этап

  • NaVi - Team Falcons 0:2
  • NaVi - GamerLegion 2:0
  • NaVi - Team Spirit 1:1
  • NaVi - Xtreme Gaming 2:0
  • NaVi - Mouz 0:2
  • NaVi - Tundra 0:2
  • NaVi - Execration 2:0

BLAST Slam VI

Гранд-Финал

  • NaVi - Team Liquid 1:3

Плей-офф

  • NaVi - team yandex 3:2

Групповой этап

  • NaVi - GL 1:0
  • NaVi - Heroic 0:1
  • NaVi - Xtreme Gaming 1:0
  • NaVi - spirit 0:1
  • NaVi - Tundra 1:0
  • NaVi - REKONIX 1:0
  • NaVi - Falcons 1:0
  • NaVi - Team Liquid 0:1
  • NaVi - MOUZ 1:0
  • NaVi - Team Yandex 0:1
  • NaVi - OG 1:0

ESL One Birmingham 2026: Western Europe Closed Qualifier

  • NaVi - Nigma/Pipsquek 1:2
  • NaVi - Falcons 0:2
  • NaVi - Mouz 2:1

DreamLeague Season 28: Western Europe Closed Qualifier

  • NaVi - Zero Tenacity 2:0
  • NaVi - Team Lynx 2:1
  • NaVi - MOUZ 1:2

RES Unchained 3: BLAST Slam VI Europe Closed Qualifier

  • NaVi - Parivision 2:1
  • NaVi - 1win 2:1
  • NaVi - Pipsqueak+4 2:1

Состав NaVi

  • Тарас gotthejuice Линников
  • Артем Niku Бачкур
  • Юрий pma Проц
  • Бакит W_Zayac Эмилжанов
  • Станислав Riddys Митрошкин
  • Аске Cy- Ларсен (тренер)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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