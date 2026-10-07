NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS 2
Известный украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere выступает на многих престижных турнирах по CS.
ISPORT предлагает ознакомиться с календарем матчей "Рожденных побеждать", а также с результатами их игр.
Кроме того, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матчей украинского коллектива.
Календарь NaVi (CS)
ESL Pro League Season 24
- NaVi - parivision 1:2
- NaVi - Falcons 1:2
- NaVi - 9z 2:0
- NaVi - Vitality 1:2
- NaVi - G2 2:0
BLAST Open Spring 2026
- 29.03, 13:30 NaVi - Vitality
- NaVi - Parivision 2:1
- NaVi - Aurora 2:0
- NaVi - Falcons 2:1
- NaVi - B8 2:1
ESL Pro League Season 23
- NaVi - MongolZ 2:0
- NaVi - FUT Esports 2:1
- NaVi - Aurora 3:1
PGL Cluj-Napoca 2026
- NaVi - The MongolZ 1:2
- NaVi - Aurora 2:1
- NaVi - MOUZ 0:2
- NaVi - Astralis 2:0
IEM Krakow
Нижняя сетка
- NaVi - FURIA 1:2
Этап победителей
- NaVi - Team Spirit 0:2
- NaVi - Parivision 2:1
StarLadder Budapest Major 2025
Плей-офф
- FaZe - Natus Vincere 2:1
- NAVI - Furia 2:1
Стадия №3
- NAVI - B8 2:0
- NAVI - Vitality 0:2
- NAVI - Pain 13:8
- NAVI - Parivision 13:6
- NAVI - Furia 2:13
Стадия №2
- NAVI - B8 2:0
- NAVI - Imperial 13:10
- NAVI - FlyQuest 13:2 (Train)
IEM Chengdu
- 04.11, 09:00 NaVi - HEROIC
- 03.11 NaVi - Astralis 1:2
Thunderpick World Championship 2025
- 15.10 NaVi - Imperial 2:1
- 16.10 NaVi - Aurora 2:1
- 18.10 NaVi - Mongolz 2:1
- 19.10 NaVi - FURIA 2:3
ESL Pro League Season 22
- NaVi - Aurora 0:2
- NaVi - Falcons 0:2
- NaVi - 3DMax 1:2
- NaVi - HOTU 2:0
- NaVi - The MongolZ 2:0
- NaVi - MouZ 1:2
StarLadder StarSeries Fall 2025
- 18.09 NaVi - 9INE 2:1
- 19.09 NaVi - Passion UA 2:0
- 20.09 NaVi - NiP 2:0
- 21.09 NaVi - NiP 2:0
BLAST Open London 2025
- 27.08 NaVi - fnatic 2:0
- 29.08 NaVi - FaZe 0:2
- 31.08 NaVi - M80 1:2
Esports World Cup 2025
- 20.08 NaVi - 3DMAX 1:2
BLAST Bounty 2025 Season 2
- 09.08 NaVi - Astralis 1:2
- 06.08 NaVi -TNL 2:1
IEM Cologne 2025
- 02.08 NaVi - Team Spirit 1:2 (полуфинал)
- 01.08 NaVi - The MongolZ 2:0 (четвертьфинал)
- 29.07 NaVi - FaZe 2:0
- 29.07 NaVi - NiP 2:1
- 28.07 NaVi - MOUZ 0:2
- 27.07 NaVi - FaZe 2:1
BLAST.tv Austin Major 2025
- 20.06 NaVi - Vitality 0:2 (четвертьфинал)
- 14.06 NaVi - G2 2:1 (матч за выход в плей-офф)
- 13.06 NaVi - Spirit 0:2 (матч за выход в плей-офф)
- 12.06 NAVI - 3DMAX 16:14 (второй матч третьего этапа)
- 12.06 NAVI - Nemiga 13:7 (первый матч третьего этапа)
PGL Astana 2025
- 16.05 Natus Vincere - Astralis 1:2 (13:16, 13:8, 6:13) (четвертьфинал)
- 13.05 Natus Vincere - Aurora 2:0 (13:11, 13:10) (матч за выход в плей-офф)
- 12.05 Natus Vincere - The MongolZ 0:2 (11:13, 11:13)
- 11.05 Natus Vincere - BIG 2:0 (13:8, 13:10)
- 10.05 Natus Vincere - M80 2:0 (13:4, 13:7)
IEM Melbourne 2025
- 23.04 Natus Vincere - Liuqid 1:2
- 23.04 Natus Vincere - FlyQuest 2:1 (13:7, 9:13, 13:8)
- 22.04 Natus Vincere - Falcons 1:2 (13:9, 11:13, 4:13)
- 21.04 Natus Vincere - MIBR 2:1 (9:13, 13:5, 13:9)
BLAST Open Lisbon 2025
- 28.03 Natus Vincere - Spirit 0:2 (7:13, 6:13)
- 24.03 Natus Vincere - Eternal Fire 2:0 (9:13, 5:13)
- 22.03 Natus Vincere - The MongolZ 2:1 (13:7, 1:13, 16:13)
- 20.03 Natus Vincere - FURIA 2:0 (16:12, 13:8)
ESL Pro League Season 21
- 14.03 Natus Vincere - The MongolZ 0:2 (6:13, 6:13)
- 10.03 Natus Vincere - G2 2:0 (13:9, 13:6) - вышли в плей-офф
- 09.03 Natus Vincere - paiN 2:0 (16:14, 13:6)
- 08.03 Natus Vincere - TYLOO 2:1 (10:13, 13:5, 13:5)
- 07.03 Natus Vincere - SAW 1:2 (13:3, 9:13, 4:13)
IEM Katowice 2025
- 08.02 Natus Vincere - Spirit 0:2
- 04.02 NaVi - TheMongolz 2:0
- 03.02 NaVi - Spirit 2:1
BLAST Bounty Spring 2025
- 25.01 NaVi - Spirit 0:2
- 24.01 NaVi - paiN 2:1
- 18.01 NaVi - Astralis 2:0
- 16.01 Navi - Imperial fe (женский состав) 2:0
Perfect World Shanghai Major 2024
- NaVi - HEROIC 1:2
- NaVi - GamerLegion 2:0
- NaVI - Spirit 2:13 (Mirage)
- NaVi - MIBR 11:13 (Inferno)
- NaVi - Liquid 13:10 (Nuke)
Европейский RMR-турнир. Группа А
- NaVi - SAW 2:0 (13:10, 13:2)
- NaVi - Mouz 1:2 (13:4, 8:13, 7:13)
- NaVi - SINNERS 13:5 (Inferno)
- NaVi - fnatic 13:9 (Inferno)
BLAST Premier World Final 2024
- NaVi - FaZe 0:2
- NaVi - Astralis 0:2
IEM Rio 2024
- NaVI - Mouz 3:1 (13:11, 13:2, 6:13, 13:11, 13:11)
- NaVi - Heroic 2:1 (9:13, 16:4, 13:6)
- NaVi - Virtus.Pro 2:0 (13:4, 13:11)
- NaVi - FURIA 0:2 (10:13, 4:13)
- NaVi - Liquid 2:1 (4:13, 13:5, 13:11)
- NaVi - Imperial 13:2
BLAST Premier Fall Final 2024
- NaVi - G2 1:2 (финал)
- NaVi - FaZe 2:1 (полуфинал)
- NaVI - G2 2:0
- NaVi - Falcons 2:0
ESL Pro League Season 20
- NaVi - Eternal Fire 3:2
- NaVi - G2 2:1
- NaVi - Team Spirit 2:0
- NaVi - Eternal Fire 2:0
- NaVi - NiP 2:0
- NaVi - Lynn Vision 2:0
IEM Cologne 2024
- NaVi - Team Vitality 1:3 (финал)
- NaVi - MOUZ 2:0 (полуфинал)
- NaVi - SAW 2:1
- NaVi - Astralis 2:0
- NaVi - paiN 2:0
BLAST Premier: Fall Groups 2024
- 04.08, NaVi - Complexity 2:0 (13:11, 13:6)
- 03.08, NaVi - Liquid 1:2 (13:9, 14:16, 10:13)
- 02.08, NaVi - BIG 2:0 (13:7, 13:3)
- 01.08, NaVi - Liquid 1:2 (11:13, 13:2, 11:13)
- 31.07, NaVi - BIG 2:0
Esports World Cup
- Финал. NaVi - G2 2:1
- NaVi - MOUZ 2:1
- NaVi - FaZe 2:1
- NaVi - Furia 2:0
Blast Premier: Spring
- NaVi - Astralis 2:0
- NaVi - FaZe 2:1
- NaVi - Virtus.pro 2:0
- NaVi - Spirit 1:3
IEM Dallas 2024
- NaVi - HEROIC 0:2
- NaVi - Spirit 0:2
- NaVi - BIG 13:9
ESL Pro League Season 19
- 01.05 NaVi - FlyQuest 2:0
- 02.05 NaVi - BIG 2:1
- 05.05 NaVi - compLexity 1:2
- 08.05 NaVi - FaZe 0:2
PGL CS2 Major Copenhagen 2024
- 21.03 NaVi - The Mongolz 1:0
- 21.03 NaVi - G2 1:0
- 22.03 NaVi - Spirit 1:2
- 23.03 NaVi - Cloud9 1:2
- 24.03 NaVi - paiN 2:0
- 29.03 NaVi - Eternal Fire 2:0
- 30.03 NaVi - G2 2:1
- 31.03 NaVi - FaZe 2:1
PGL RMR EU Группа 1
14.02 Natus Vincere - Movistar KOI 1:0
14.02 Natus Vincere - Enterprise 1:0
15.02 Natus Vincere - VP 0:2
16.02 Natus Vincere - BetBoom 2:1
IEM Katowice
06.02 Natus Vincere - Falcons 0:2
05.02 Natus Vincere - Eternal Fire 2:1
03.02 Natus Vincere - Spirit 1:2
04.02 Natus Vincere - Apeks 2:1
BLAST Premier Spring Groups
27.01 Natus Vincere - G2 2:0
23.01 G2 - Natus Vincere 1:2
22.01 Natus Vincere - Complexity 2:0
Blast Premier World Final 2023
13.12 Vitality - Natus Vincere 2:0
14.12 Natus Vincere - ENCE 2:1
15.12 G2 - Natus Vincere 1:2
16.12 Vitality - Natus Vincere 2:0
Blast Premier: Fall Final 2023
22.11 Cloud9 - Natus Vincere 2:1
23.11 Natus Vincere - NiP 2:0
24.11 Natus Vincere - Complexity 1:2
IEM Sydney
16.10 Natus Vincere - Apeks 13:9
16.10 Natus Vincere - Mouz 1:2
17.10 Natus Vincere - FaZe 1:2
ESL Pro League Season 18
13.09 5yclone - Natus Vincere 0:2
14.09 Apeks - Natus Vincere 0:2
17.09 FaZe - Natus Vincere 0:2
28.09 Natus Vincere - Eternal Fire 2:0
30.09 Natus Vincere - Monte 2:0
01.10 Natus Vincere - MOUZ 0:3
Gamers8 2023
16.08. Natus Vincere - FURIA 2:1
17.08 Natus Vincere - Vitality 0:2
IEM Cologne 2023
29.07 Natus Vincere - MOUZ 0:2
31.07 Natus Vincere - OG 2:1
01.08 Natus Vincere - FaZe 2:0
01.08 Natus Vincere - Astralis 1:2
BLAST Premier Fall Groups 2023
14.07, Natus Vincere - Astralis 2:1
16.07, Natus Vincere - Heroic 0:2
18.07, Natus Vincere - BIG 2:0 (16:11, 16:14)
20.07, Natus Vincere - Heroic - 1:2 (11:16, 16:14, 12:16)
23.07, Natus Vincere - G2 2:0 (16:14, 16:13)
Шоу-матчи
08.07 NaVi - Vitality 16:8
08.07 NaVi - Vitality 8:16
08.07 Navity - Vitavi 14:16
Blast Paris Major 2023
13.05 NaVi - GamerLegion 16:10
13.05 NaVi - Liquid 8:16
14.05 NaVi - NiP 16:9
15.05 NaVi - Monte 0:2
16.05 NaVi - FaZe 1:2
IEM Rio 2023
17.04 The Mongolz - NaVi 9:16
17.04 Ninjas in Pyjamas - NaVi 0:2
19.04 BIG - NaVi - 0:2
22.04 NaVi - Heroic 0:2
Paris Major 2023: Европейский RMR
06.04. NaVi - Into the Breach 1:0
06.04. NaVi - Falcons 1:0
07.04. FaZe clan - NaVi 0:2
ESL Pro League Season 17
15.03. forZe - NaVi 2:1
16.03, 20:30 | Astralis - NaVi 1:2
17.03, 20:00 | Rare Atom - NaVi 1:2
18.03, 17:00 | Spirit - NaVi 0:2
21.03, 20:00 | Natus Vincere - 00Nation 2:1
22.03, 16:30 | Outsiders - Natus Vincere 0:2
24.03, 20:00 | Heroic - Natus Vincere 0:2
25.03, 20:00 | Natus Vincere - FaZe 1:2
IEM Katowice 2023
04.02 Cloud9 - NaVi 0:2
05.02 Liquid - NaVi 0:2
07.02 NaVi - G2 0:2
10.02 NaVi - Outsiders 2:0
11.02 NaVi - Heroic
BLAST Premier: Spring Groups 2023
21.01 NaVi - NiP 2:0
23.01 G2 - NaVi 2:0
25.01 NaVi - NiP 2:1
26.01 G2 - NaVi 2:0
28.01 NaVi - Complexity 2:1
BLAST Premier World Final 2022
14.12 NaVi - Vitality 0:2
15.12 NaVi - Heroic 2:1
16.12 NaVi - Liquid 1:2
BLAST Premier Fall Final 2022
23.11 NaVi - Fluxo 2:0
24.11 NaVi - Liquid 1:2
25.11 NaVi - NiP 1:2
IEM Rio Major 2022
05.11. Vitality - NaVi 0:1
06.11. NaVi - Cloud9 0:1
06.11. NaVI - Liquid 0:1
07.11. NaVi - BNE 2:0
08.11. NaVi - BIG 2:0
11.11 NaVi - Furia 1:2
Европейский RMR-турнир - отбор на мейджор в Бразилии
04.10 NaVi - Illuminar Gaming 16:5
05.10 NaVi - MOUZ 16:12
ESL Pro League
28.09 Heroic - NaVi 1:2
30.09 G2 - NaVi 2:1
BLAST Fall Finals
31.08 NaVi - Spirit 2:0 - групповой этап
01.09 NaVi - Fnatic 2:1
02.09 NaVi - Endpoint 0:2
03.09 NaVi - Vitality 1:2
04.09 NaVi - NiP (20:30)
27.08 NaVi - Vitality 2:0 (квалификация)
BLAST Premier Fall Groups 2022
20.08 NaVi - Complexity 9:16 (групповой этап)
20.08 NaVi – G2 16:14 (групповой этап)
20.08 Complexity – NaVi 3:16 (групповой этап)
20.08 Liquid – NaVi 4:16 (групповой этап)
IEM Cologne 2022
17.07 (17:00) NaVi - FaZe – 2:3 (плей-офф, гранд-финал)
16.07 (16:30) NaVi – Astralis – 2:0 (плей-офф, полуфинал)
10.07 (17:00) NaVi – Movistar – 2:1 (групповой этап)
08.07 (17:00) NaVi – NiP – 2:0 (групповой этап)
07.07 (17:00) NaVi – MOUZ – 2:1 (групповой этап)
BLAST Premier: Spring Finals 2022
19.06 (19:30) NaVi – Vitality – 2:0 (плей-офф, гранд-финал)
18.06 (17:30) OG – NaVi – 1:2 (плей-офф, полуфинал)
17.06 (17:30) NaVi - FaZe – 2:0 (плей-офф, четвертьфинал)
16.06 (18:00) NaVi – BIG – 2:0 (групповой этап)
15.06 (18:00) NaVi – OG – 1:2 (групповой этап)
PGL Major Antwerp 2022
22.05 (21:00) FaZe – NaVi – 2:0 (плей-офф, финал)
21.05 (21:00) ENCE – NaVi – 0:2 (плей-офф, полуфинал)
20.05 (20:30) NaVi – Heroic – 2:1 (плей-офф, четвертьфинал)
15.05 (19:15) NaVi – NiP – 2:1 (Legends Stage)
14.05 (21:20) BIG – NaVi – 8:16 (Legends Stage)
14.05 (16:20) NaVi – G2 – 19:17 (Legends Stage)
PGL Major Antwerp 2022: European RMR A
20.04 (14:00) forZe – NaVi – 0:2 (матч за четвертое место)
19.04 (15:00) NaVi – Vitality – 2:0
18.04 (15:15) Heroic – NaVi – 2:1
17.04 (19:20) NaVi – OG – 16:5
17.04 (12:00) NaVi – Team QUAZAR – 16:12
ESL Pro League Season 15
08.04 (20:30) NaVi – FaZe – 0:2 (плей-офф, четвертьфинал)
03.04 (20:30) Heroic – NaVi – 0:2 (групповой этап)
02.04 (21:00) Astralis – NaVi – 1:2 (групповой этап)
01.04 (20:30) NaVi – Complexity – 2:0 (групповой этап)
31.03 (22:00) NaVi – EG – 2:0 (групповой этап)
30.03 (13:30) NaVi – AGO – 2:0 (групповой этап)
IEM Katowice 2022
26.02 (17:30) NaVi – G2 – 0:2 (плей-офф, полуфинал)
20.02 (21:30) NaVi – FaZe – 2:1 (групповой этап)
19.02 (18:00) NaVi – FURIA – 2:0 (групповой этап)
18.02 (14:30) NaVi – ENCE – 2:1 (групповой этап)
BLAST Premier: Spring Groups 2022
06.02 (17:20) NaVi – NiP – 2:0 (Last Chance)
04.02 (17:35) NiP – NaVi – 2:1 (Play-In)
03.02 (18:00) NaVi – Liquid – 2:0 (Play-In)
29.01 (21:15) NaVi – Astralis – 17:19 (групповой этап)
29.01 (17:00) NaVi – MIBR – 12:16 (групповой этап)