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NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS 2

Следите за расписанием "Рожденных побеждать" на ISPORT.ua.
Сегодня, 21:00       Автор: Василий Медвидь
Расписание и результаты команды NaVi по CS / HLTV.org
Расписание и результаты команды NaVi по CS / HLTV.org

Известный украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere выступает на многих престижных турнирах по CS.

ISPORT предлагает ознакомиться с календарем матчей "Рожденных побеждать", а также с результатами их игр.

Кроме того, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матчей украинского коллектива.

Календарь NaVi (CS)

ESL Pro League Season 24

  • NaVi - parivision 1:2
  • NaVi - Falcons 1:2
  • NaVi - 9z 2:0
  • NaVi - Vitality 1:2
  • NaVi - G2 2:0

BLAST Open Spring 2026

  • 29.03, 13:30 NaVi - Vitality
  • NaVi - Parivision 2:1
  • NaVi - Aurora 2:0
  • NaVi - Falcons 2:1
  • NaVi - B8 2:1

ESL Pro League Season 23

  • NaVi - MongolZ 2:0
  • NaVi - FUT Esports 2:1
  • NaVi - Aurora 3:1

PGL Cluj-Napoca 2026

  • NaVi - The MongolZ 1:2
  • NaVi - Aurora 2:1
  • NaVi - MOUZ 0:2
  • NaVi - Astralis 2:0

IEM Krakow

Нижняя сетка

  • NaVi - FURIA 1:2

Этап победителей

  • NaVi - Team Spirit 0:2
  • NaVi - Parivision 2:1

StarLadder Budapest Major 2025 

Плей-офф

  • FaZe - Natus Vincere 2:1
  • NAVI - Furia 2:1

Стадия №3

  • NAVI - B8 2:0
  • NAVI - Vitality 0:2
  • NAVI - Pain 13:8
  • NAVI - Parivision 13:6
  • NAVI - Furia 2:13

Стадия №2

  • NAVI - B8 2:0
  • NAVI - Imperial 13:10
  • NAVI - FlyQuest 13:2 (Train)

IEM Chengdu

  • 04.11, 09:00 NaVi - HEROIC
  • 03.11 NaVi  - Astralis 1:2

Thunderpick World Championship 2025

  • 15.10 NaVi - Imperial 2:1
  • 16.10 NaVi - Aurora 2:1
  • 18.10 NaVi - Mongolz 2:1
  • 19.10 NaVi - FURIA 2:3

ESL Pro League Season 22

  • NaVi - Aurora 0:2
  • NaVi - Falcons 0:2
  • NaVi - 3DMax 1:2
  • NaVi - HOTU 2:0
  • NaVi - The MongolZ 2:0
  • NaVi - MouZ 1:2

StarLadder StarSeries Fall 2025

  • 18.09 NaVi - 9INE 2:1
  • 19.09 NaVi - Passion UA 2:0
  • 20.09 NaVi - NiP 2:0
  • 21.09 NaVi - NiP 2:0

BLAST Open London 2025

  • 27.08 NaVi - fnatic 2:0
  • 29.08 NaVi - FaZe 0:2
  • 31.08 NaVi - M80 1:2 

Esports World Cup 2025

  • 20.08 NaVi - 3DMAX 1:2

BLAST Bounty 2025 Season 2

  • 09.08 NaVi - Astralis 1:2
  • 06.08 NaVi -TNL 2:1

IEM Cologne 2025

  • 02.08 NaVi - Team Spirit 1:2 (полуфинал)
  • 01.08 NaVi - The MongolZ 2:0 (четвертьфинал)
  • 29.07 NaVi - FaZe 2:0
  • 29.07 NaVi - NiP 2:1
  • 28.07 NaVi - MOUZ 0:2
  • 27.07 NaVi - FaZe 2:1

BLAST.tv Austin Major 2025

  • 20.06 NaVi - Vitality 0:2 (четвертьфинал)
  • 14.06 NaVi - G2 2:1 (матч за выход в плей-офф)
  • 13.06 NaVi - Spirit 0:2 (матч за выход в плей-офф)
  • 12.06 NAVI - 3DMAX 16:14 (второй матч третьего этапа)
  • 12.06 NAVI - Nemiga 13:7 (первый матч третьего этапа)

PGL Astana 2025

  • 16.05 Natus Vincere - Astralis 1:2 (13:16, 13:8, 6:13) (четвертьфинал)
  • 13.05 Natus Vincere - Aurora 2:0 (13:11, 13:10) (матч за выход в плей-офф)
  • 12.05 Natus Vincere - The MongolZ 0:2 (11:13, 11:13)
  • 11.05 Natus Vincere - BIG 2:0 (13:8, 13:10)
  • 10.05 Natus Vincere - M80 2:0 (13:4, 13:7)

IEM Melbourne 2025

  • 23.04 Natus Vincere - Liuqid 1:2
  • 23.04 Natus Vincere - FlyQuest 2:1 (13:7, 9:13, 13:8)
  • 22.04 Natus Vincere - Falcons 1:2 (13:9, 11:13, 4:13)
  • 21.04 Natus Vincere - MIBR 2:1 (9:13, 13:5, 13:9)

BLAST Open Lisbon 2025

  • 28.03 Natus Vincere - Spirit 0:2  (7:13, 6:13)
  • 24.03 Natus Vincere - Eternal Fire 2:0 (9:13, 5:13)
  • 22.03 Natus Vincere - The MongolZ 2:1 (13:7, 1:13, 16:13)
  • 20.03 Natus Vincere - FURIA 2:0 (16:12, 13:8)

ESL Pro League Season 21

  • 14.03 Natus Vincere - The MongolZ 0:2 (6:13, 6:13)
  • 10.03 Natus Vincere - G2 2:0 (13:9, 13:6) - вышли в плей-офф
  • 09.03 Natus Vincere - paiN 2:0 (16:14, 13:6)
  • 08.03 Natus Vincere - TYLOO 2:1 (10:13, 13:5, 13:5)
  • 07.03 Natus Vincere - SAW 1:2 (13:3, 9:13, 4:13)

IEM Katowice 2025

  • 08.02 Natus Vincere - Spirit 0:2
  • 04.02 NaVi - TheMongolz 2:0
  • 03.02 NaVi - Spirit 2:1

BLAST Bounty Spring 2025

  • 25.01 NaVi - Spirit 0:2
  • 24.01 NaVi - paiN 2:1
  • 18.01 NaVi - Astralis 2:0
  • 16.01 Navi - Imperial fe (женский состав) 2:0

Perfect World Shanghai Major 2024

  • NaVi - HEROIC 1:2
  • NaVi - GamerLegion 2:0
  • NaVI - Spirit 2:13 (Mirage)
  • NaVi - MIBR 11:13 (Inferno)
  • NaVi - Liquid 13:10 (Nuke)

Европейский RMR-турнир. Группа А

  • NaVi - SAW 2:0 (13:10, 13:2)
  • NaVi - Mouz 1:2 (13:4, 8:13, 7:13)
  • NaVi - SINNERS 13:5 (Inferno)
  • NaVi - fnatic 13:9 (Inferno)

BLAST Premier World Final 2024

  • NaVi - FaZe 0:2
  • NaVi - Astralis 0:2

IEM Rio 2024

  • NaVI - Mouz 3:1 (13:11, 13:2, 6:13, 13:11, 13:11)
  • NaVi - Heroic 2:1 (9:13, 16:4, 13:6)
  • NaVi - Virtus.Pro 2:0 (13:4, 13:11)
  • NaVi - FURIA 0:2 (10:13, 4:13)
  • NaVi - Liquid 2:1 (4:13, 13:5, 13:11)
  • NaVi - Imperial 13:2

BLAST Premier Fall Final 2024

  • NaVi - G2 1:2 (финал)
  • NaVi - FaZe 2:1 (полуфинал)
  • NaVI - G2 2:0
  • NaVi - Falcons 2:0

ESL Pro League Season 20

  • NaVi - Eternal Fire 3:2
  • NaVi - G2 2:1
  • NaVi - Team Spirit 2:0
  • NaVi - Eternal Fire 2:0
  • NaVi - NiP 2:0
  • NaVi - Lynn Vision 2:0

IEM Cologne 2024

  • NaVi - Team Vitality 1:3 (финал)
  • NaVi - MOUZ 2:0 (полуфинал)
  • NaVi - SAW 2:1
  • NaVi - Astralis 2:0
  • NaVi - paiN 2:0

BLAST Premier: Fall Groups 2024

  • 04.08, NaVi - Complexity 2:0 (13:11, 13:6)
  • 03.08, NaVi - Liquid 1:2 (13:9, 14:16, 10:13)
  • 02.08, NaVi - BIG 2:0 (13:7, 13:3)
  • 01.08, NaVi - Liquid 1:2 (11:13, 13:2, 11:13)
  • 31.07, NaVi - BIG 2:0

Esports World Cup

  • Финал. NaVi - G2 2:1
  • NaVi - MOUZ 2:1
  • NaVi - FaZe 2:1
  • NaVi - Furia 2:0

Blast Premier: Spring

  • NaVi - Astralis 2:0
  • NaVi - FaZe 2:1
  • NaVi - Virtus.pro 2:0
  • NaVi - Spirit 1:3

IEM Dallas 2024

  • NaVi - HEROIC 0:2
  • NaVi - Spirit 0:2
  • NaVi - BIG 13:9

ESL Pro League Season 19

  • 01.05 NaVi - FlyQuest 2:0
  • 02.05 NaVi - BIG 2:1
  • 05.05 NaVi - compLexity 1:2
  • 08.05 NaVi - FaZe 0:2

PGL CS2 Major Copenhagen 2024

  • 21.03 NaVi - The Mongolz 1:0
  • 21.03 NaVi - G2 1:0
  • 22.03 NaVi - Spirit 1:2
  • 23.03 NaVi - Cloud9 1:2
  • 24.03 NaVi - paiN 2:0
  • 29.03 NaVi - Eternal Fire 2:0
  • 30.03 NaVi - G2 2:1
  • 31.03 NaVi - FaZe 2:1

PGL RMR EU Группа 1

14.02 Natus Vincere - Movistar KOI 1:0
14.02 Natus Vincere - Enterprise 1:0      
15.02 Natus Vincere - VP 0:2     
16.02 Natus Vincere - BetBoom 2:1

IEM Katowice

06.02 Natus Vincere - Falcons 0:2     
05.02 Natus Vincere - Eternal Fire 2:1      
03.02 Natus Vincere - Spirit 1:2     
04.02 Natus Vincere - Apeks 2:1

BLAST Premier Spring Groups

27.01 Natus Vincere - G2 2:0    
23.01 G2 - Natus Vincere 1:2      
22.01 Natus Vincere - Complexity 2:0

Blast Premier World Final 2023

13.12 Vitality - Natus Vincere 2:0
14.12 Natus Vincere - ENCE 2:1      
15.12 G2 - Natus Vincere 1:2       
16.12 Vitality - Natus Vincere 2:0

Blast Premier: Fall Final 2023

22.11 Cloud9 - Natus Vincere 2:1     
23.11 Natus Vincere - NiP 2:0    
24.11 Natus Vincere - Complexity 1:2

IEM Sydney

16.10 Natus Vincere - Apeks 13:9
16.10 Natus Vincere - Mouz 1:2
17.10 Natus Vincere - FaZe 1:2

ESL Pro League Season 18

13.09 5yclone - Natus Vincere 0:2
14.09 Apeks - Natus Vincere 0:2      
17.09 FaZe - Natus Vincere 0:2      
28.09 Natus Vincere - Eternal Fire 2:0
30.09 Natus Vincere - Monte 2:0
01.10 Natus Vincere - MOUZ 0:3

Gamers8 2023

16.08. Natus Vincere - FURIA 2:1      
17.08 Natus Vincere - Vitality 0:2

IEM Cologne 2023

29.07 Natus Vincere - MOUZ 0:2       
31.07 Natus Vincere - OG 2:1       
01.08 Natus Vincere - FaZe 2:0      
01.08 Natus Vincere - Astralis 1:2

BLAST Premier Fall Groups 2023

14.07, Natus Vincere - Astralis 2:1      
16.07, Natus Vincere - Heroic 0:2       
18.07, Natus Vincere - BIG 2:0 (16:11, 16:14)
20.07, Natus Vincere - Heroic - 1:2 (11:16, 16:14, 12:16)    
23.07, Natus Vincere - G2 2:0 (16:14, 16:13)

Шоу-матчи

08.07 NaVi - Vitality 16:8
08.07 NaVi - Vitality 8:16
08.07 Navity - Vitavi 14:16

Blast Paris Major 2023

13.05 NaVi - GamerLegion 16:10      
13.05 NaVi - Liquid 8:16     
14.05 NaVi - NiP 16:9    
15.05 NaVi - Monte 0:2     
16.05 NaVi - FaZe 1:2

IEM Rio 2023

17.04 The Mongolz - NaVi 9:16
17.04 Ninjas in Pyjamas - NaVi 0:2      
19.04 BIG - NaVi - 0:2       
22.04 NaVi - Heroic 0:2

Paris Major 2023: Европейский RMR

06.04. NaVi - Into the Breach 1:0 
06.04. NaVi - Falcons 1:0       
07.04. FaZe clan - NaVi 0:2

ESL Pro League Season 17

15.03. forZe - NaVi  2:1    
16.03, 20:30 | Astralis - NaVi 1:2
17.03, 20:00 | Rare Atom - NaVi 1:2
18.03, 17:00 | Spirit - NaVi 0:2        
21.03, 20:00 | Natus Vincere - 00Nation 2:1     
22.03, 16:30 | Outsiders - Natus Vincere 0:2      
24.03, 20:00 | Heroic - Natus Vincere 0:2      
25.03, 20:00 | Natus Vincere - FaZe 1:2

IEM Katowice 2023

04.02 Cloud9 - NaVi 0:2       
05.02 Liquid - NaVi 0:2      
07.02 NaVi - G2 0:2     
10.02 NaVi - Outsiders 2:0      
11.02 NaVi - Heroic

BLAST Premier: Spring Groups 2023

21.01 NaVi - NiP 2:0
23.01 G2 - NaVi 2:0
25.01 NaVi - NiP 2:1
26.01 G2 - NaVi 2:0
28.01 NaVi - Complexity 2:1

BLAST Premier World Final 2022

14.12 NaVi - Vitality 0:2     
15.12 NaVi - Heroic 2:1      
16.12 NaVi - Liquid 1:2

BLAST Premier Fall Final 2022

23.11 NaVi - Fluxo 2:0    
24.11 NaVi - Liquid 1:2    
25.11 NaVi - NiP 1:2

IEM Rio Major 2022

05.11. Vitality - NaVi 0:1       
06.11. NaVi - Cloud9 0:1
06.11. NaVI - Liquid 0:1
07.11. NaVi - BNE 2:0
08.11. NaVi - BIG 2:0    
11.11 NaVi - Furia 1:2

Европейский RMR-турнир - отбор на мейджор в Бразилии

04.10 NaVi - Illuminar Gaming 16:5
05.10 NaVi - MOUZ 16:12

ESL Pro League

28.09 Heroic - NaVi 1:2
30.09 G2 - NaVi 2:1

BLAST Fall Finals

31.08 NaVi - Spirit 2:0 - групповой этап     
01.09 NaVi - Fnatic 2:1
02.09 NaVi - Endpoint 0:2
03.09 NaVi - Vitality 1:2   
04.09 NaVi - NiP (20:30)

27.08 NaVi - Vitality 2:0 (квалификация)

BLAST Premier Fall Groups 2022

20.08 NaVi - Complexity 9:16 (групповой этап)
20.08 NaVi – G2 16:14 (групповой этап)
20.08 Complexity – NaVi 3:16 (групповой этап)
20.08 Liquid – NaVi 4:16 (групповой этап)

IEM Cologne 2022

17.07 (17:00) NaVi - FaZe – 2:3 (плей-офф, гранд-финал)
16.07 (16:30) NaVi – Astralis – 2:0 (плей-офф, полуфинал)
10.07 (17:00) NaVi – Movistar – 2:1 (групповой этап)
08.07 (17:00) NaVi – NiP – 2:0 (групповой этап)
07.07 (17:00) NaVi – MOUZ – 2:1 (групповой этап)

BLAST Premier: Spring Finals 2022

19.06 (19:30) NaVi – Vitality – 2:0 (плей-офф, гранд-финал)
18.06 (17:30) OG – NaVi – 1:2 (плей-офф, полуфинал)
17.06 (17:30) NaVi - FaZe – 2:0 (плей-офф, четвертьфинал)
16.06 (18:00) NaVi – BIG – 2:0 (групповой этап)
15.06 (18:00) NaVi – OG – 1:2 (групповой этап)

PGL Major Antwerp 2022

22.05 (21:00) FaZe – NaVi – 2:0 (плей-офф, финал)
21.05 (21:00) ENCE – NaVi – 0:2 (плей-офф, полуфинал)
20.05 (20:30) NaVi – Heroic – 2:1 (плей-офф, четвертьфинал)
15.05 (19:15) NaVi – NiP – 2:1 (Legends Stage)
14.05 (21:20) BIG – NaVi – 8:16 (Legends Stage)
14.05 (16:20) NaVi – G2 – 19:17 (Legends Stage)

PGL Major Antwerp 2022: European RMR A

20.04 (14:00) forZe – NaVi – 0:2 (матч за четвертое место)
19.04 (15:00) NaVi – Vitality – 2:0
18.04 (15:15) Heroic – NaVi – 2:1
17.04 (19:20) NaVi – OG – 16:5
17.04 (12:00) NaVi – Team QUAZAR – 16:12

ESL Pro League Season 15

08.04 (20:30) NaVi – FaZe – 0:2 (плей-офф, четвертьфинал)
03.04 (20:30) Heroic – NaVi – 0:2 (групповой этап)
02.04 (21:00) Astralis – NaVi – 1:2 (групповой этап)
01.04 (20:30) NaVi – Complexity – 2:0 (групповой этап)
31.03 (22:00) NaVi – EG – 2:0 (групповой этап)
30.03 (13:30) NaVi – AGO – 2:0 (групповой этап)

IEM Katowice 2022

26.02 (17:30) NaVi – G2 – 0:2 (плей-офф, полуфинал)
20.02 (21:30) NaVi – FaZe – 2:1 (групповой этап)
19.02 (18:00) NaVi – FURIA – 2:0 (групповой этап)
18.02 (14:30) NaVi – ENCE – 2:1 (групповой этап)

BLAST Premier: Spring Groups 2022

06.02 (17:20) NaVi – NiP – 2:0 (Last Chance)
04.02 (17:35) NiP – NaVi – 2:1 (Play-In)
03.02 (18:00) NaVi – Liquid – 2:0 (Play-In)
29.01 (21:15) NaVi – Astralis – 17:19 (групповой этап)
29.01 (17:00) NaVi – MIBR – 12:16 (групповой этап)

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