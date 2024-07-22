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NaVi обыграли G2 и стали чемпионами Esports World Cup

Проиграв первую карту, "рожденные побеждать" с легкостью разгромили соперника.
Сегодня, 00:22
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В воскресенье, 21 июля, состоялся финал Esports World Cup по CS 2, в котором NaVi противостояли G2.

На первой карте Ancient "рожденные побеждать" действовали несколько неуверенно и в итоге минимально проиграли 14:16.

Однако дальше NaVi проснулись уже не отпускали соперников, разгромив их во всех последующих раундах.

За первое место коллектив Алекси Aleksib Виролайнена заработал 400 тысыяч долларов и 1 000 баллов в общий зачет клубного чемпионата Esports World Cup 2024. 

Также напомним, что это второй титул NаVi в 2024 году. В марте украинская организация стала победителем PGL Major Copenhagen 2024, первого в истории мейджора по CS2.

Esports World Cup 2024

NaVi - G2 2:1 (Ancient – ​​14:16, Nuke – 13:6, Inferno – 13:6)

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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