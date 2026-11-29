На чемпионате мира по Counter-Strike 2 завершились четыре матча третьего раунда Stage 2. NAVI, Nemiga, Ninjas in Pyjamas и The MongolZ одержали победы и улучшили свои позиции в турнирной таблице.

29 ноября на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 состоялись очередные матчи второго этапа турнира. В четырех противостояниях третьего раунда встретились команды, имевшие в своем активе по одной победе и поражению. На кону был выход в корзину 2-1.

Одним из самых напряженных получилось противостояние Nemiga и 100 Thieves. На карте Nuke Nemiga победила со счетом 13:11, хотя по ходу встречи уступала 6:11. Команда сумела выиграть семь раундов подряд и переломить ход матча.

В другом матче Ninjas in Pyjamas оказалась сильнее бразильской MIBR. На Nuke шведский коллектив выиграл со счетом 13:10. Лучшим игроком NIP стал adamb, завершивший карту с показателем 23/14.

Убедительную победу одержала NAVI в противостоянии с Team Liquid. Украинский коллектив не оставил сопернику практически никаких шансов на Mirage, разгромив его со счетом 13:2. Самым результативным игроком встречи стал Валерий b1t Ваховский, записавший на свой счет 20 фрагов при пяти смертях.

Благодаря этой победе NAVI перешла в корзину 2-1. Теперь украинская команда находится в одном шаге от выхода в Stage 3, тогда как Liquid с результатом 1-2 предстоит бороться за сохранение места на чемпионате.

В заключительном из четырех матчей The MongolZ встретилась с FlyQuest. Монгольский коллектив уверенно выиграл Inferno со счетом 13:8. В составе победителей отличился Techno4K, на счету которого 23 фрага и 10 смертей.

Следующие матчи будут иметь решающее значение: победа в серии BO3 позволит командам с результатом 2-1 пробиться в третий этап PGL Major Singapore 2026, а коллективы из корзины 1-2 будут бороться за выживание на турнире.

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