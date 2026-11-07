NAVI уступили The MongolZ в полуфинале IEM Beijing 2026

Украинская команда проиграла обе карты с минимальной разницей и теперь поборется за бронзовые награды турнира.

NAVI не смогли пробиться в финал IEM Beijing 2026 по CS2. В полуфинальном противостоянии украинский коллектив уступил монгольской команде The MongolZ со счетом 0:2.

Соперники начали серию на Cache — карте, которую выбрали сами NAVI. Однако The MongolZ лучше провели первую половину, завершив ее с преимуществом 8:4. После смены сторон украинцы попытались вернуться в игру, но монгольская команда удержала преимущество и закрыла карту со счетом 13:10.

На Inferno, которую выбрали The MongolZ, борьба оказалась еще более напряженной. NAVI не позволили сопернику оторваться и сохраняли шансы на победу вплоть до последних раундов. Однако монгольский коллектив вновь оказался сильнее в решающий момент — 13:11.

Одним из ключевых факторов поражения NAVI стали проблемы с экономикой. The MongolZ несколько раз выигрывали раунды даже с неполными закупками, не позволяя сопернику закрепить преимущество. Лучший индивидуальный показатель среди игроков NAVI продемонстрировал украинский снайпер Игорь "w0nderful" Жданов, завершивший матч с 37 убийствами и рейтингом 1,14.

The MongolZ вышли в финал IEM Beijing 2026, а NAVI сыграют за третье место. Соперником украинской команды станет победитель полуфинальной пары MOUZ — BB Team.

Матч за бронзовые награды состоится 8 ноября.

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