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НХЛ: Баффало обыграл Коламбус, Миннесота одолела Сан-Хосе

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:05       Автор: Сергей Носенко
Баффало - Коламбус / Getty Images
Баффало - Коламбус / Getty Images

В ночь на субботу, 7 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НХЛ за 7 ноября

Баффало – Коламбус – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

  • 1:0 – 6 Куинн (Пауэр, Тимминс)
  • 1:1 – 16 Джонсон (Монахан, Матейчук)
  • 2:1 – 18 Норрис (Пауэр)
  • 3:1 – 24 Далин (Кребс, Пауэр)
  • 4:1 – 29 Норрис (Бенсон, Томпсон)
  • 5:1 – 30 Доан (Эстлунд, Куинн)
  • 5:2 – 58 Веренски (Найз, Джонсон)

Миннесота – Сан-Хосе – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

  • 1:0 – 7 Капризов (Хьюз, Болди)
  • 1:1 – 32 Селебрини (Орлов, Смит)
  • 2:1 – 34 Шабанов (Капризов, Хьюз)
  • 3:1 – 46 Хьюз (Капризов, Бродин)
  • 4:1 – 53 Богосян (Эрикссон Эк, Капризов)

Калгари – Анахайм – 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)

  • 1:0 – 2 Стромгрен (Парек, Кузнецов)
  • 1:1 – 2 Мелотт
  • 2:1 – 16 Хенли (Фрост, Немец)
  • 3:1 – 19 Фараби (Парек, Фрост)
  • 3:2 – 32 Люно (Лакомб, Карлссон)
  • 3:3 – 40 Карлссон (Сеннеке, Гранлунд)
  • 3:4 – 58 Готье (Гранлунд, Сеннеке)
  • 3:5 – 59 Нестеренко

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