iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу

ISPORT рассказывает, кто забил больше всего голов в истории чемпионата Украины.
Сегодня, 18:00       Автор: Василий Войтюк
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Чемпионат Украины впервые прошел в 1992 году и с тех пор огромное множество футболистов забивали голы в играх этого турнира.

В списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины шесть футболистов имеют 100 и больше забитых мячей.

Лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата Украины стал вингер Динамо Андрей Ярмоленко, на счету которого на данный момент 125 голов.

До этого больше всего голов в УПЛ забивали Максим Шацких и Сергей Ребров. Интересно, что в 2017 году появилась информация об отмене одного из голов Шацких, который должны были переписать на автогол защитника, но все же официально Украинская Премьер-лига продолжает считать, что у узбекистанского форварда 124 гола в чемпионате. 

Читай также: Не легитимный рекордсмен: почему Шацких опережает Реброва в списке бомбардиров УПЛ?

ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионатов Украины

  1. Андрей Ярмоленко - 125 голов (125 — Динамо)
  2. Максим Шацких - 124 гола (97 — Динамо, 22 — Арсенал, 5 — Говерла)*
  3. Сергей Ребров - 123 гола (10 — Шахтёр, 113 — Динамо)
  4. Евгений Селезнев - 117 голов (24 — Шахтер, 19 — Арсенал, 68 — Днепр, 5 — Колос, 1 — Минай)
  5. Андрей Воробей - 105 голов (80 — Шахтёр, 12 — Днепр, 9 — Арсенал, 4 — Металлист)
  6. Жуниор Мораес - 103 гола (22 — Динамо, 35 — Металлург (Донецк), 46 — Шахтёр)
  7. Александр Гладкий - 99 голов (1 - Металлист, 14 - Харьков, 41 - Шахтёр, 2 - Днепр, 23 - Карпаты, 3 - Черноморец, 15 - Заря)
  8. Александр Гайдаш - 95 голов (85 — Таврия, 10 — Мариуполь)
  9. Марко Девич - 90 голов (2 — Волынь, 4 — Шахтёр, 84 — Металлист)
  10. Сергей Мизин - 90 голов (16 - Динамо, 8 - Днепр, 2 - Черноморец, 25 - Карпаты, 7 - Кривбасс, 8 - Металлист, 24 - Арсенал)

Жирным выделены действующие игроки команд УПЛ.


Статьи по теме

УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
Карпаты с хет-триком Костенко разбили дома Кудривку Карпаты с хет-триком Костенко разбили дома Кудривку
"Знал, что этот гол придет": Ярмоленко отреагировал на свой рекорд "Знал, что этот гол придет": Ярмоленко отреагировал на свой рекорд
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ

Видео

НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс примет Динамо и другие завершающие матчи туров
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина20:45
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
Украина20:10
Карпаты с хет-триком Костенко разбили дома Кудривку
Украина19:44
"Знал, что этот гол придет": Ярмоленко отреагировал на свой рекорд
Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ
Бокс18:38
Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом
Украина18:00
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
Украина17:21
Заря одержала минимальную победу над Эпицентром
Украина16:35
Динамо с историческим голом Ярмоленко одолело Кривбасс
Украина14:30
Ярмоленко побил рекорд результативности УПЛ
Европа и мир13:05
Официальный спонсор ЧМ-2027 по хоккею будет бойкотировать матчи сборной росии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK