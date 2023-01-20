Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу

ISPORT рассказывает, кто забил больше всего голов в истории чемпионата Украины.

Чемпионат Украины впервые прошел в 1992 году и с тех пор огромное множество футболистов забивали голы в играх этого турнира.

В списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины пять футболистов имеют 100 и больше забитых мячей.

Больше всего голов в УПЛ забивали Максим Шацких и Сергей Ребров. Интересно, что в 2017 году появилась информация об отмене одного из голов Шацких, который должны были переписать на автогол защитника, но все же официально Украинская Премьер-лига продолжает считать, что у узбекистанского форварда 124 гола в чемпионате.

ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионатов Украины

Максим Шацких - 124 гола (97 — Динамо, 22 — Арсенал, 5 — Говерла)* Сергей Ребров - 123 гола (10 — Шахтёр, 113 — Динамо) Евгений Селезнев - 116 голов (24 — Шахтёр, 19 — Арсенал, 68 — Днепр, 5 — Колос) Андрей Воробей - 105 голов (80 — Шахтёр, 12 — Днепр, 9 — Арсенал, 4 — Металлист) Жуниор Мораес - 102 (22 — Динамо, 35 — Металлург (Донецк), 45 — Шахтёр) Андрей Ярмоленко - 99 голов (99 — Динамо) Александр Гладкий - 98 голов (1 - Металлист, 14 - Харьков, 41 - Шахтёр, 2 - Днепр, 23 - Карпаты, 2 - Черноморец, 15 - Заря) Александр Гайдаш - 95 голов (85 — Таврия, 10 — Мариуполь) Марко Девич - 90 голов (2 — Волынь, 4 — Шахтёр, 84 — Металлист) Сергей Мизин - 90 голов (16 - Динамо, 8 - Днепр, 2 - Черноморец, 25 - Карпаты, 7 - Кривбасс, 8 - Металлист, 24 - Арсенал)

Жирным выделены действующие игроки команд УПЛ

Ближе остальных к десятке лучших снайперов в истории чемпионата Украины из действующих игроков находятся Виктор Цыганков (77), Марлос (66 голов) и Тайсон (50). Также, кроме Андрея Ярмоленко и вышеупомянутых футболистов, могут вернуться в Украину и улучшить свои позиции Луис Адриано (77), Алекс Тейшейра (67) и Генрих Мхитарян (50).