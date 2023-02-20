Не легитимный рекордсмен: почему Шацких опережает Реброва в списке бомбардиров УПЛ?

ISPORT рассказывает об интересной ситуации с рекордсменами чемпионата Украины по футболу.

После обретения Украиной Независимости в 1991 году стартовал и первый чемпионат нашего государства по футболу.

С тех пор прошло достаточно много времени, проведено уже более тридцати сезонов, установлено много рекордов.

Но один из них достаточно сомнительный.

Кто самый лучший бомбардир в истории чемпионата Украины? Официально это бывший нападающий киевских Динамо и Арсенала, а также ужгородской Говерлы Максим Шацких.

В своих материалах и статистических отчетах официальный сайт Украинской Премьер-лиги пишет, что у узбекистанского футболиста на счету 124 мяча в чемпионатах Украины.

Второе место, с показателем в 123 забитых мяча в ворота соперников Динамо и Шахтера занимает Сергей Ребров.

Но как оказывается – "не все так однозначно".

В далеком 2017 году начали появляться новости, что УПЛ отменит один из голов Шацких и таким образом у украинского чемпионата будет два лучших бомбардира за всю историю, ведь у обеих легенд Динамо тогда было бы по 123 гола.

"Решение арбитра Виталия Годуляна, который явный автогол записал как "чистое" взятие ворот, никто не поставил под сомнение. Но это не значит, что такую "ревизию" нельзя сделать сегодня - как проявление исторической справедливости...", - пишет официальный сайт УПЛ 22 июля 2017 года.

Сергей Ребров / Источник: ФК Динамо Киев

Предметом дискуссии стал мяч Максима Шацких в ворота Прикарпатья. Еще на старте своей карьеры в состоянии Динамо узбекистанец отметился голом в девятом туре Высшей лиги Украины сезона-1999/2000.

Форвард при счете 2:0 получил крутую передачу и вышел на свидание с голкипером. Вратарь выбежал сократить дистанцию, но Шацких сразу послал мяч по высоченной дуге в дальний угол. Снаряд летел долго, защитники уже успели добежать до ворот. Мяч ударился в штангу, от нее отскочил в голову защитнику Константину Сосенку, а потом уже оказался в воротах.

Арбитры той встречи записали гол на Шацких, хотя, конечно, это больше был автогол, ведь после удара в каркас мяч вылетал в поле.

Интересно, что после этого гола Динамо в том же матче забило еще три гола – и все на счету Реброва.

Тем не менее, УПЛ и дальше считает нападающему не 123, а 124 забитых мяча в чемпионатах Украины, что делает его единоличным рекордсменом турнира.