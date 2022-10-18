Футбол сегодня: кто играет и где смотреть
Где смотреть матчи и кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.
Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.
Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата Украины, АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги.
ISPORT расскажет, кто играет сегодня и когда самые интересные матчи.
|УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 8-Й ТУР
|13:00
|Дніпро-1
|-:-
|Інгулець
|13:00
|Ворскла
|-:-
|Рух
|15:00
|Металіст 1925
|-:-
|Минай
|17:00
|Шахтар
|-:-
|Колос
|УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 6-Й ТУР
|14:00
|Васт
|-:-
|Рубікон
|АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 12-Й ТУР
|21:30
|Борнмут
|-:-
|Саутгемптон
|21:30
|Брентфорд
|-:-
|Челсі
|21:30
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Евертон
|21:30
|Ліверпуль
|-:-
|Вест Гем
|22:15
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Тоттенгем
|КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 1/16 ФІНАЛУ
|19:00
|Ганновер
|-:-
|Боруссія Дортмунд
|19:00
|Зандхаузен
|-:-
|Карлсруе
|19:00
|Падерборн
|-:-
|Вердер
|19:00
|Фрайбург
|-:-
|Санкт-Паулі
|21:45
|Аугсбург
|-:-
|Баварія
|21:45
|Ян Регенсбург
|-:-
|Фортуна
|21:45
|Уніон Берлін
|-:-
|Гайденгайм
|21:45
|Штутгарт
|-:-
|Армінія
|КУБОК ІТАЛІЇ, 1/16 ФІНАЛУ
|16:00
|Спеція
|-:-
|Брешия
|19:00
|Парма
|-:-
|Барі
|22:00
|Удінезе
|-:-
|Монца
|ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 10 ТУР
|20:00
|Кадіс
|-:-
|Бетіс
|20:00
|Вальядолід
|-:-
|Сельта
|21:00
|Реал Сосьєдад
|-:-
|Мальорка
|22:00
|Ельче
|-:-
|Реал Мадрид
|УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 8-Й ТУР
|13:00
|Дніпро-1
|-:-
|Інгулець
|13:00
|Ворскла
|-:-
|Рух
|15:00
|Металіст 1925
|-:-
|Минай
|17:00
|Шахтар
|-:-
|Колос
|УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 6-Й ТУР
|14:00
|Васт
|-:-
|Рубікон
|АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 12-Й ТУР
|21:30
|Борнмут
|-:-
|Саутгемптон
|21:30
|Брентфорд
|-:-
|Челсі
|21:30
|Ньюкасл Юнайтед
|-:-
|Евертон
|21:30
|Ліверпуль
|-:-
|Вест Гем
|22:15
|Манчестер Юнайтед
|-:-
|Тоттенгем
|КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 1/16 ФІНАЛУ
|19:00
|Ганновер
|-:-
|Боруссія Дортмунд
|19:00
|Зандхаузен
|-:-
|Карлсруе
|19:00
|Падерборн
|-:-
|Вердер
|19:00
|Фрайбург
|-:-
|Санкт-Паулі
|21:45
|Аугсбург
|-:-
|Баварія
|21:45
|Ян Регенсбург
|-:-
|Фортуна
|21:45
|Уніон Берлін
|-:-
|Гайденгайм
|21:45
|Штутгарт
|-:-
|Армінія
|КУБОК ІТАЛІЇ, 1/16 ФІНАЛУ
|16:00
|Спеція
|-:-
|Брешия
|19:00
|Парма
|-:-
|Барі
|22:00
|Удінезе
|-:-
|Монца
|ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 10 ТУР
|20:00
|Кадіс
|-:-
|Бетіс
|20:00
|Вальядолід
|-:-
|Сельта
|21:00
|Реал Сосьєдад
|-:-
|Мальорка
|22:00
|Ельче
|-:-
|Реал Мадрид