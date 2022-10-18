Где смотреть матчи и кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.

Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.

Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата Украины, АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги.

ISPORT расскажет, кто играет сегодня и когда самые интересные матчи.

УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 8-Й ТУР 13:00 Дніпро-1 -:- Інгулець 13:00 Ворскла -:- Рух 15:00 Металіст 1925 -:- Минай 17:00 Шахтар -:- Колос УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 6-Й ТУР 14:00 Васт -:- Рубікон АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 12-Й ТУР 21:30 Борнмут -:- Саутгемптон 21:30 Брентфорд -:- Челсі 21:30 Ньюкасл Юнайтед -:- Евертон 21:30 Ліверпуль -:- Вест Гем 22:15 Манчестер Юнайтед -:- Тоттенгем КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 1/16 ФІНАЛУ 19:00 Ганновер -:- Боруссія Дортмунд 19:00 Зандхаузен -:- Карлсруе 19:00 Падерборн -:- Вердер 19:00 Фрайбург -:- Санкт-Паулі 21:45 Аугсбург -:- Баварія 21:45 Ян Регенсбург -:- Фортуна 21:45 Уніон Берлін -:- Гайденгайм 21:45 Штутгарт -:- Армінія КУБОК ІТАЛІЇ, 1/16 ФІНАЛУ 16:00 Спеція -:- Брешия 19:00 Парма -:- Барі 22:00 Удінезе -:- Монца ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 10 ТУР 20:00 Кадіс -:- Бетіс 20:00 Вальядолід -:- Сельта 21:00 Реал Сосьєдад -:- Мальорка 22:00 Ельче -:- Реал Мадрид