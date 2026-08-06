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Футбол сегодня: кто играет

Кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.
Вчера, 07:08       Автор: Василий Войтюк

Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.

Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1, испанской Ла Лиги и международных турниров.

ISPORT расскажет, какие поединки пройдут сегодня и когда стартуют самые интересные матчи.

Кто сегодня играет

6 августа 

Лига Европы УЕФА

  • 18:00 КуПС - Университатя Крайова
  • 19:00 Маккаби - ЦСКА
  • 19:00 Ягеллония - Рейнджерс
  • 20:00 Зальцбург - Пафос
  • 20:00 Градец-Кралове - Тромсё
  • 20:00 Лех - КИ Клаксвик
  • 20:00 Линкольн Сити - Омония
  • 20:00 Градец-Кралове - Бешикташ
  • 20:45 ПАОК - Андерлехт
  • 21:00 Тун - Викингур
  • 22:00 Бенфика - Харт оф Мидлотиан

Лига конференций УЕФА

  • 18:00 Интер - Вадуц
  • 19:00 Яблонец - РФШ
  • 19:00 Пайде - Рапид Вена
  • 19:00 ХИК - Мазервелл
  • 19:00 Арцах - Сьон
  • 20:00 Интер - Флора
  • 20:00 Дебрецен - Копенгаген
  • 20:00 Гётеборг - Гент
  • 20:00 Ракув - Хаммарбю
  • 20:00 Клуж - Тромсё
  • 20:00 Динамо - Карабах
  • 20:00 Шериф - Санкт-Галлен
  • 20:00 Жальгирис - Хайдук
  • 20:00 Рига - Дьёр ЭТО
  • 20:30 Бейтар Иерусалим - Аустрия
  • 21:00 Твенте - ДАК 1904
  • 21:00 Хапоэль Т-А - Доспел Катовице
  • 21:00 Аякс - Шелбурн
  • 21:30 Лугано - Рунавик
  • 21:30 Валюр - Норшелланн
  • 21:30 Брага - Фола
  • 21:30 Борац - МЛ Витебск
  • 21:45 Риека - Ильвес
  • 21:45 Богемианс - Мидтьюлланн
  • 22:00 Хиберниан - Шкендия
  • 22:00 Партизан - Тобол
  • 22:00 Тре Фиори - Дрита

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.


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