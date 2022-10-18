iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футбол сегодня: кто играет и где смотреть

Где смотреть матчи и кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.
Сегодня, 15:52
0 0 0

Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.

Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата Украины, АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги. 

ISPORT расскажет, кто играет сегодня и когда самые интересные матчи.

УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 8-Й ТУР
13:00 Дніпро-1 -:- Інгулець
13:00 Ворскла -:- Рух
15:00 Металіст 1925 -:- Минай
17:00 Шахтар -:- Колос
УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 6-Й ТУР
14:00 Васт -:- Рубікон
АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 12-Й ТУР
21:30 Борнмут -:- Саутгемптон
21:30 Брентфорд -:- Челсі
21:30 Ньюкасл Юнайтед -:- Евертон
21:30 Ліверпуль -:- Вест Гем
22:15 Манчестер Юнайтед -:- Тоттенгем
КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 1/16 ФІНАЛУ
19:00 Ганновер -:- Боруссія Дортмунд
19:00 Зандхаузен -:- Карлсруе
19:00 Падерборн -:- Вердер
19:00 Фрайбург -:- Санкт-Паулі
21:45 Аугсбург -:- Баварія
21:45 Ян Регенсбург -:- Фортуна
21:45 Уніон Берлін -:- Гайденгайм
21:45 Штутгарт -:- Армінія
КУБОК ІТАЛІЇ, 1/16 ФІНАЛУ
16:00 Спеція -:- Брешия
19:00 Парма -:- Барі
22:00 Удінезе -:- Монца
ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 10 ТУР
20:00 Кадіс -:- Бетіс
20:00 Вальядолід -:- Сельта
21:00 Реал Сосьєдад -:- Мальорка
22:00 Ельче -:- Реал Мадрид

УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 8-Й ТУР
13:00 Дніпро-1 -:- Інгулець
13:00 Ворскла -:- Рух
15:00 Металіст 1925 -:- Минай
17:00 Шахтар -:- Колос
УКРАЇНА. ДРУГА ЛІГА, 6-Й ТУР
14:00 Васт -:- Рубікон
АНГЛІЯ. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА, 12-Й ТУР
21:30 Борнмут -:- Саутгемптон
21:30 Брентфорд -:- Челсі
21:30 Ньюкасл Юнайтед -:- Евертон
21:30 Ліверпуль -:- Вест Гем
22:15 Манчестер Юнайтед -:- Тоттенгем
КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 1/16 ФІНАЛУ
19:00 Ганновер -:- Боруссія Дортмунд
19:00 Зандхаузен -:- Карлсруе
19:00 Падерборн -:- Вердер
19:00 Фрайбург -:- Санкт-Паулі
21:45 Аугсбург -:- Баварія
21:45 Ян Регенсбург -:- Фортуна
21:45 Уніон Берлін -:- Гайденгайм
21:45 Штутгарт -:- Армінія
КУБОК ІТАЛІЇ, 1/16 ФІНАЛУ
16:00 Спеція -:- Брешия
19:00 Парма -:- Барі
22:00 Удінезе -:- Монца
ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 10 ТУР
20:00 Кадіс -:- Бетіс
20:00 Вальядолід -:- Сельта
21:00 Реал Сосьєдад -:- Мальорка
22:00 Ельче -:- Реал Мадрид

0 0 0

Статьи по теме

Стала известна группа молодежной сборной Украины на Евро-2023 Стала известна группа молодежной сборной Украины на Евро-2023
S1mple подписал новый контракт с NaVi S1mple подписал новый контракт с NaVi
Президент Реала прокомментировал слухи о возможном подписании Холанда Президент Реала прокомментировал слухи о возможном подписании Холанда
Бавария следит за сыном легенды сборной Франции Бавария следит за сыном легенды сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Золотой мяч-2022: результаты церемонии
просмотров

Последние новости

Украина20:00
Стала известна группа молодежной сборной Украины на Евро-2023
Киберспорт19:48
S1mple подписал новый контракт с NaVi
Европа19:22
Президент Реала прокомментировал слухи о возможном подписании Холанда
Европа19:20
Бавария следит за сыном легенды сборной Франции
Украина18:58
Матч Динамо - Металлист перенесен на неопределенный срок
Бокс18:45
Макгрегор: Я выложусь по полной и прикончу Мейвезера в реванше
Европа18:25
Севилья - Валенсия: где смотреть матч 18.10.2022 чемпионата Испании
ММА17:49
Бои без правил: расписание боев и турниров
НБА17:24
В ночь с сегодня на завтра стартует новый сезон НБА
Европа17:20
Закария может вернуться в Ювентус уже зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK