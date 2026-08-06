Кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.

Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.

Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1, испанской Ла Лиги и международных турниров.

ISPORT расскажет, какие поединки пройдут сегодня и когда стартуют самые интересные матчи.

Кто сегодня играет

6 августа

Лига Европы УЕФА

18:00 КуПС - Университатя Крайова

19:00 Маккаби - ЦСКА

19:00 Ягеллония - Рейнджерс

20:00 Зальцбург - Пафос

20:00 Градец-Кралове - Тромсё

20:00 Лех - КИ Клаксвик

20:00 Линкольн Сити - Омония

20:00 Градец-Кралове - Бешикташ

20:45 ПАОК - Андерлехт

21:00 Тун - Викингур

22:00 Бенфика - Харт оф Мидлотиан

Лига конференций УЕФА

18:00 Интер - Вадуц

19:00 Яблонец - РФШ

19:00 Пайде - Рапид Вена

19:00 ХИК - Мазервелл

19:00 Арцах - Сьон

20:00 Интер - Флора

20:00 Дебрецен - Копенгаген

20:00 Гётеборг - Гент

20:00 Ракув - Хаммарбю

20:00 Клуж - Тромсё

20:00 Динамо - Карабах

20:00 Шериф - Санкт-Галлен

20:00 Жальгирис - Хайдук

20:00 Рига - Дьёр ЭТО

20:30 Бейтар Иерусалим - Аустрия

21:00 Твенте - ДАК 1904

21:00 Хапоэль Т-А - Доспел Катовице

21:00 Аякс - Шелбурн

21:30 Лугано - Рунавик

21:30 Валюр - Норшелланн

21:30 Брага - Фола

21:30 Борац - МЛ Витебск

21:45 Риека - Ильвес

21:45 Богемианс - Мидтьюлланн

22:00 Хиберниан - Шкендия

22:00 Партизан - Тобол

22:00 Тре Фиори - Дрита

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.