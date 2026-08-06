Футбол сегодня: кто играет
Кто сегодня играет в европейских чемпионатах и еврокубках? ISPORT.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет самые интересные футбольные матчи.
Футбол - один из самых популярных видов спорта не только во всем мире, но и в Украине. Интересные противостояния проходят практически каждый день.
Большое количество матче в прямом эфире официально транслируются и на территории Украины. Setanta Sports занимается показом матчей чемпионата АПЛ и Бундеслиги. На MEGOGO всем желающим доступны Live трансляции итальянской Серии А, французской Лиги 1, испанской Ла Лиги и международных турниров.
ISPORT расскажет, какие поединки пройдут сегодня и когда стартуют самые интересные матчи.
Кто сегодня играет
6 августа
Лига Европы УЕФА
- 18:00 КуПС - Университатя Крайова
- 19:00 Маккаби - ЦСКА
- 19:00 Ягеллония - Рейнджерс
- 20:00 Зальцбург - Пафос
- 20:00 Градец-Кралове - Тромсё
- 20:00 Лех - КИ Клаксвик
- 20:00 Линкольн Сити - Омония
- 20:00 Градец-Кралове - Бешикташ
- 20:45 ПАОК - Андерлехт
- 21:00 Тун - Викингур
- 22:00 Бенфика - Харт оф Мидлотиан
Лига конференций УЕФА
- 18:00 Интер - Вадуц
- 19:00 Яблонец - РФШ
- 19:00 Пайде - Рапид Вена
- 19:00 ХИК - Мазервелл
- 19:00 Арцах - Сьон
- 20:00 Интер - Флора
- 20:00 Дебрецен - Копенгаген
- 20:00 Гётеборг - Гент
- 20:00 Ракув - Хаммарбю
- 20:00 Клуж - Тромсё
- 20:00 Динамо - Карабах
- 20:00 Шериф - Санкт-Галлен
- 20:00 Жальгирис - Хайдук
- 20:00 Рига - Дьёр ЭТО
- 20:30 Бейтар Иерусалим - Аустрия
- 21:00 Твенте - ДАК 1904
- 21:00 Хапоэль Т-А - Доспел Катовице
- 21:00 Аякс - Шелбурн
- 21:30 Лугано - Рунавик
- 21:30 Валюр - Норшелланн
- 21:30 Брага - Фола
- 21:30 Борац - МЛ Витебск
- 21:45 Риека - Ильвес
- 21:45 Богемианс - Мидтьюлланн
- 22:00 Хиберниан - Шкендия
- 22:00 Партизан - Тобол
- 22:00 Тре Фиори - Дрита
На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.