iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Харден остаётся в Кавальерс. Инсайдер назвал сумму нового соглашения

Звёздный защитник жертвует опцией на 42 млн ради долгосрочной сделки.
Сегодня, 16:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден не воспользуется своей опцией игрока на сумму 42,3 миллиона долларов и оформит новое двухлетнее трудовое соглашение.

Добавим, что новый контракт будет на сумму 60 млн долларов.

Как передает инсайдер Джейк Фишер для Bleacher Report, в финале Восточной конференции 36-летний игрок дал понять, что хочет остаться в Кливленде.

Напомним, что переход защитника в Кавальерс стал частью обмена, который отправил Дариуса Гарлэнда в Клипперс.

К слову, НБА обсуждает прямую трансляцию жеребьёвки драфта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джеймс Харден

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Нью-Йорк вышел в финал, разгромив в четвертом матче Кливленд Плей-офф НБА: Нью-Йорк вышел в финал, разгромив в четвертом матче Кливленд
Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал вторую победу в серии с Кливлендом Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал вторую победу в серии с Кливлендом
Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам
Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
Теннис19:28
Свитолина уверенно обыграла Корпач и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Европа и мир19:11
IIHF утвердила города, которые примут чемпионат мира-2030
Европа18:48
СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии
Европа18:21
Романо: Атлетико отказался от 100 млн евро за Альвареса
Бокс17:48
Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..."
Формула 117:18
Формула-1 лишила Гран-при Монако зон SM
НБА16:47
Харден остаётся в Кавальерс. Инсайдер назвал сумму нового соглашения
Европа16:18
ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK