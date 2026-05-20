Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам

Безумный старт финалов конференций.
Автор: Валентина Чорноштан
Время НБА / Getty Images

Прошли первые матчи финалов конференций плей-офф НБА в Восточной и Западной конференциях.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, Сан-Антонио во втором овертайме вырвал победу у Оклахомы.

А уже во вторник, 20 мая, Нью-Йорк совершил камбэк, а после в дополнительное время одолел Кливленд.

Оба первых матча финалов конференций впервые в истории плей-офф НБА перешли в овертайм. Ранее ни разу первые игры финалов конференций не доходили до дополнительного времени.

