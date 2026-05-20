Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам

Прошли первые матчи финалов конференций плей-офф НБА в Восточной и Западной конференциях.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, Сан-Антонио во втором овертайме вырвал победу у Оклахомы.

А уже во вторник, 20 мая, Нью-Йорк совершил камбэк, а после в дополнительное время одолел Кливленд.

Оба первых матча финалов конференций впервые в истории плей-офф НБА перешли в овертайм. Ранее ни разу первые игры финалов конференций не доходили до дополнительного времени.

This is the first time the Eastern and Western Conference finals Game 1s have both gone to overtime ‼️🤯 pic.twitter.com/1LfXnjsxPg — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 20, 2026

