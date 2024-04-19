Кубок Стэнли: календарь, расписание и результаты матчей

ISPORT представляет расписание и результаты всех матчей плей-офф Национальной хоккейной Лиги.

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и в ночь на 21 апреля стартует плей-офф - розыгрыш Кубка Стэнли.

В решающую стадию сезона НХЛ вышли 16 команд, которые сформировали восемь пар - по четыре в Восточной и Западной конференциях.

Каждая серия будет проходить до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы.

Источник: nhl.com

На ISPORT вы можете ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф, время начала поединков указано киевское.

Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

Первый раунд

Восточная конференция

Флорида Пантерз (Атлантический, 1) - Тампа‑Бэй Лайтнинг (wild card, 1)

Игра 1: Тампа‑Бэй – Флорида, 21.04, 19:30

Игра 2: Тампа‑Бэй – Флорида, 24.04, 02:00

Игра 3: Флорида - Тампа‑Бэй, 26.04, 02:00

Игра 4: Флорида - Тампа‑Бэй, 28.04, 00:00

Игра 5: Тампа‑Бэй – Флорида, 29.04

Игра 6: Флорида - Тампа‑Бэй, 01.05

Игра 7: Тампа‑Бэй - Флорида, 04.05

Счет в серии:

Бостон Брюинз (Атлантический, 2) - Торонто Мэйпл Лифс (Атлантический, 3)

Игра 1: Торонто – Бостон, 21.04, 03:00

Игра 2: Торонто – Бостон, 23.04, 02:00

Игра 3: Бостон – Торонто, 25.04, 02:00

Игра 4: Бостон – Торонто, 28.04, 00:00

Игра 5: Торонто – Бостон, 30.04

Игра 6: Бостон – Торонто, 02.05

Игра 7: Торонто – Бостон, 04.05

Счет в серии:

Нью-Йорк Рейнджерс (Столичный, 1) - Вашингтон Кэпиталз (wild card, 2)

Игра 1: Вашингтон – Рейнджерс, 21.04, 22:00

Игра 2: Вашингтон – Рейнджерс, 24.04, 02:00

Игра 3: Рейнджерс – Вашингтон, 27.04, 02:00

Игра 4: Рейнджерс – Вашингтон, 29.04, 03:00

Игра 5: Вашингтон – Рейнджерс, 01.05

Игра 6: Рейнджерс – Вашингтон, 03.05

Игра 7: Вашингтон – Рейнджерс, 05.05

Счет в серии:

Каролина Харрикейнз (Столичный, 2) - Нью-Йорк Айлендерс (Столичный, 3)

Игра 1: Айлендерс – Каролина, 21.04, 00:00

Игра 2: Айлендерс – Каролина, 23.04, 02:30

Игра 3: Каролина – Айлендерс, 26.04, 02:00

Игра 4: Каролина – Айлендерс, 27.04, 05:30

Игра 5: Айлендерс – Каролина, 30.04

Игра 6: Каролина – Айлендерс, 02.05

Игра 7: Айлендерс – Каролина, 04.05

Счет в серии:

Западная конференция

Даллас Старз (Центральный, 1) - Вегас Голден Найтс (wild card, 2)

Игра 1: Вегас – Даллас, 23.04, 02:30

Игра 2: Вегас – Даллас, 25.04, 04:30

Игра 3: Даллас – Вегас, 28.04, 00:00

Игра 4: Даллас – Вегас, 29.04. 03:00

Игра 5: Вегас – Даллас, 01.05

Игра 6: Даллас – Вегас, 03.05

Игра 7: Вегас – Даллас, 05.05

Счет в серии:

Виннипег Джетс (Центральный, 2) - Колорадо Эвеланш (Центральный, 3)

Игра 1: Колорадо – Виннипег, 22.04, 02:00

Игра 2: Колорадо – Виннипег, 24.04, 04:30

Игра 3: Виннипег – Колорадо, 27.04, 05:00

Игра 4: Виннипег – Колорадо, 28.04, 21:30

Игра 5: Колорадо – Виннипег, 30.04

Игра 6: Виннипег – Колорадо, 02.05

Игра 7: Колорадо – Виннипег, 04.05

Счет в серии:

Ванкувер Кэнакс (Тихоокеанский, 1) - Нэшвилл Предаторз (wild card, 1)

Игра 1: Нэшвилл – Ванкувер, 22.04, 05:00

Игра 2: Нэшвилл – Ванкувер, 24.04, 04:30

Игра 3: Ванкувер – Нэшвилл, 27.04, 02:30

Игра 4: Ванкувер – Нэшвилл, 29.04, 00:00

Игра 5: Нэшвилл – Ванкувер, 30.04

Игра 6: Ванкувер – Нэшвилл, 03.05

Игра 7: Нэшвилл – Ванкувер, 05.05

Счет в серии:

Эдмонтон Ойлерз (Тихоокеанский, 2) - Лос-Анджелес Кингз (Тихоокеанский, 3)

Игра 1: Лос-Анджелес – Эдмонтон, 23.04, 05:00

Игра 2: Лос-Анджелес – Эдмонтон, 25.04, 05:00

Игра 3: Эдмонтон - Лос-Анджелес, 27.04, 05:30

Игра 4: Эдмонтон - Лос-Анджелес, 29.04, 03:00

Игра 5: Лос-Анджелес – Эдмонтон, 01.05

Игра 6: Эдмонтон - Лос-Анджелес, 03.05

Игра 7: Лос-Анджелес – Эдмонтон, 05.05

Счет в серии:

Финал Кубка Стэнли 2023

Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз

Игра 1: Вегас - Флорида 5:2

- Флорида 5:2 Игра 2: Вегас - Флорида 7:2

- Флорида 7:2 Игра 3: Флорида - Вегас 3:2

- Вегас 3:2 Игра 4: Флорида - Вегас 2:3

2:3 Игра 5: Вегас - Флорида 9:3

Счет в серии: 4-1 - Вегас стал обладателем Кубка Стэнли.

Финал Кубка Стэнли 2022

Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг

Игра 1: Колорадо - Тампа-Бэй - 4:3 ОТ

- Тампа-Бэй - 4:3 ОТ Игра 2: Колорадо - Тампа-Бэй - 7:0

- Тампа-Бэй - 7:0 Игра 3: Тампа-Бэй - Колорадо - 6:2

- Колорадо - 6:2 Игра 4: Тампа-Бэй - Колорадо - 2:3 ОТ

- 2:3 ОТ Игра 5: Колорадо - Тампа-Бэй - 2:3

- 2:3 Игра 6: Тампа-Бэй - Колорадо 1:2

Счет в серии: 4-2 - Колорадо стал обладателем Кубка Стэнли.