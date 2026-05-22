НХЛ: Каролина потерпела первое поражение в плей-офф, уступив Монреалю

В ночь на пятницу, 22 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

В стартовом поединке финала Восточной конференции Каролина, которая до этого выиграла обе серии с Оттавой и Филадельфией со счетом 4-0, потерпела первое поражение в текущем плей-офф, уступив Монреалю.

Результат матча плей-офф НХЛ за 21 мая

Каролина – Монреаль – 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Кофилд (Сузуки, Слафковски), 1:1 – 1 Джарвис (Ахо, Свечников), 1:2 – 4 Дано (Каррье), 1:3 – 8 Тексье (Гуле, Дано), 1:4 – 11 Демидов (Эванс, Ньюхук), 2:4 – 22 Робинсон (Каррье), 2:5 – 47 Слафковски (Кофилд, Сузуки), 2:6 – 57 Слафковски (Сузуки)

Счет в серии: 0-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!