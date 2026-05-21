МЛС ведет переговоры о введение чистого игрового времени

МЛС ведет переговоры с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) касательно оптимизации игрового времени, пишет The Guardian.

Эту информацию подтвердил вице-президент МЛС по спортивному развитию Али Кертис. По его словам, диалог был о широком спектре нововедений для улучшения понятности и последовательности для болельщиков.

Отметим, что в 2017 году этот вопрос уже поднимался, однако тогда было решено просто позволить судьям добавлять больше времени после матча.

Тогда IFAB решили отказаться от новшества из-за непредсказумеости длительности матчей. При том, что большинство членов совета считало 90 минут на матч - неприкосновенной константой.

Сейчас МЛС также трудно будет добиться изменений правил. Считается, что IFAB мог бы согласиться на эксперимент, если бы больше было заинтересованных сторон.

Ранее также сообщалось, что Харри Магуайр пропустит ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!