МЛС ведет переговоры о введение чистого игрового времени

Вероятность успеха оценивается, как низкая.
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
МЛС ведет переговоры с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) касательно оптимизации игрового времени, пишет The Guardian.

Эту информацию подтвердил вице-президент МЛС по спортивному развитию Али Кертис. По его словам, диалог был о широком спектре нововедений для улучшения понятности и последовательности для болельщиков.

Отметим, что в 2017 году этот вопрос уже поднимался, однако тогда было решено просто позволить судьям добавлять больше времени после матча.

Тогда IFAB решили отказаться от новшества из-за непредсказумеости длительности матчей. При том, что большинство членов совета считало 90 минут на матч - неприкосновенной константой.

Сейчас МЛС также трудно будет добиться изменений правил. Считается, что IFAB мог бы согласиться на эксперимент, если бы больше было заинтересованных сторон.

