Наполи предложил контракт именитому итальянскому специалисту

Наполи предложил контракт Массимилиано Аллегри, утверждает Corriere della Sera.

Напомним, что Антонио Конте покинет неаполитанский клуб по окончании сезона.

Его преемником некоторое время считался Маурицио Сарри, однако у тренера также есть предложение от Аталанты.

На днях спортивный директор Наполи Джованни Манна провел ужин с Аллегри, предложив тренеру двухлетний контракт.

Сам же Аллегри пока не спешит принимать предложение, так как он еще не определился со своим будущим. Специалист поставил перед Миланом условия, не выполнив которые клуб может лишиться тренера.

