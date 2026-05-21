Украина подаст апелляцию на решение FIG относительно национальных атрибутов страны-агрессора

Украинская федерация гимнастики (УФГ) намерена оспорить решение World Gymnastics о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальной символикой.

Отмечается, что 18 мая Международная федерация гимнастики (FIG/World Gymnastics) приняла решение об отмене ограничений и допуске атлетов из страны-агрессора.

Однако из-за того, что решение международной организации нарушает базовые принципы недискриминации, УФГ будет обжаловать это решение в правовом порядке.

Также украинская сторона требует созыва внеочередного конгресса, чтобы вынести вопрос о возвращении национальных атрибутов россии и беларуси и признать данное постановление недопустимым актом.

К слову, в начале мая на турнире Кубка Европы украинская гимнастка стартовала с золота.

