"Сам не хочет быть украинцем": Президент НОК отреагировал на смену гражданства гимнастом Ковтуном

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение серебряного призера Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильи Ковтуна сменить гражданство на хорватское.

По его словам, решение бывшего украинца было не спонтанным и его позиция не изменилась, несмотря на предложенные условия на родине.

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"Они с тренерами решили сменить страну еще в 2024 году, после Олимпийских игр. Мы встречались и предлагали и деньги, и нормальные условия для подготовки. Все бесполезно.

Уже из прессы узнал, что он получил хорватский паспорт. Какие здесь могут быть вопросы, если он сам не хочет быть украинцем.

И это во время войны, когда наши парни и девушки гибнут и защищают страну, а кто-то поднял сначала флаг Украины, получил все деньги от Украины, все звания от Украины, а потом решил, что он будет выступать за Хорватию.

Если он считает, что Хорватия для него ценнее Украины, то, ну что я могу сказать, для меня это очень мерзко", - заявил Гутцайт в комментарии Спорт 24.

Ранее были озвучены сроки карантина для бывшего украинца Ковтуна после смены гражданства.

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