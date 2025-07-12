Озвучены сроки карантина для бывшего украинца Ковтуна после смены гражданства
Исполнительный совет Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил смену гражданства бывшим украинцем Ильей Ковтуном, который теперь будет представлять Хорватию.
Об этом сообщает пресс-служба Хорватской федерации гимнастики.
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Тем не менее спортсмену, который с 2022 года проживает и тренируется в Осиеке, придется отсидеть карантин, прежде чем получить право выступать за новую сборную на международных соревнованиях.
Как информирует хорватская федерация, Ковтун сможет представлять их команду только через год, начиная с 10 июля 2026 года.
Гимнаст сможет выступить за Хорватию на чемпионате Европы, который пройдет в Загребе в августе 2026 года, а также на чемпионате мира-2026.
Ранее сообщалось, что украинец Назар Чепурный завоевал бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике.
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