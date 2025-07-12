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Озвучены сроки карантина для бывшего украинца Ковтуна после смены гражданства

Новоиспеченный хорватский гимнаст останется на год без соревнований.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Исполнительный совет Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил смену гражданства бывшим украинцем Ильей Ковтуном, который теперь будет представлять Хорватию.

Об этом сообщает пресс-служба Хорватской федерации гимнастики.

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Тем не менее спортсмену, который с 2022 года проживает и тренируется в Осиеке, придется отсидеть карантин, прежде чем получить право выступать за новую сборную на международных соревнованиях.

Как информирует хорватская федерация, Ковтун сможет представлять их команду только через год, начиная с 10 июля 2026 года.

Гимнаст сможет выступить за Хорватию на чемпионате Европы, который пройдет в Загребе в августе 2026 года, а также на чемпионате мира-2026.

Ранее сообщалось, что украинец Назар Чепурный завоевал бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика Илья Ковтун

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