Украинский гимнаст Илья Ковтун официально сменил спортивное гражданство.

Разговоры об этом шли уже нескольк лет, и в итоге Ковтун решил продолжит выступления за сборную Хорватии.

Тем не менее дебютировать за новую команду украинец сможет только в 2026 году.

Напомним, что причиной смены гражданства стали ссоры тренера Ковтуна Ирины Горбачевой с Федерацией гимнастики Украины, а также полная поддержка со стороны хорватской федерации.

Наибольшим достижением Ковтуна в составе сборной Украины стало серебро на Олимпиаде-2024.

Ранее также Минспорта Украины рассказало о потерях среди наших спортсменов.

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