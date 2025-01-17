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Украинский серебряный призер Олимпиады подал документы на смену спортивного гражданства

Илья Ковтун в шаге от того, чтобы стать хорватом.
Сегодня, 18:30
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Украинский гимнаст и призер ОИ в Париже Илья Ковтун все же сменит спортивное гражданство, сообщает Суспильне.

Хорватское издание Jutarnji List, ссылаясь на слова тренера национальной сборной Владимира Маджаревича, пишет, что Ковтун уже подал все необходимые документы.

Федерация спортивной гимнастики Хорватии уже одобрила переход спортсмена, теперь ему осталось лишь получить хорватский паспорт.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Ковтун переехал в Хорватию. А после ссор между его тренером и украинской федерацией впервые задумался о смене гражданства.

"Уже почти три года он в Хорватии: выучил язык, имеет здесь девушку, тогда как наше спортивное сообщество и город видит его как своего. После трех лет проживания, тренировок и всего остального, чем мы его обеспечили, выглядит логичным, что он решил идти в этом направлении.

В Украине перспектив нет. Турбулентные вещи происходят в их федерации, они обвиняют друг друга в мошенничестве, много плохой энергии. Поэтому Илья и Ирина Горбачева решили поставить точку и приняли решение взять наше гражданство", - рассказал Маджаревич.

Пока точно неизвестно, когда Ковут получит хорватское гражданство, однако он вполне может пропустить Евро и ЧМ в этом году, если Украина откажется отпускать гимнаста.

Ранее также чемпионка Украины по весельному спорту сбежала в росию.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Ковтун

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