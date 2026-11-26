НБА: победы Миннесоты, Мемфиса, Бруклина и Портленда, Вембаньяма набрал 44 очка
В ночь на четверг, 26 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого команды провели девять матчей.
Результаты матчей НБА за 25 ноября
Филадельфия – Майами – 111:104 (29:32, 33:21, 28:28, 21:23)
Филадельфия: Макси (30 + 6 передач), Джеймс (25 + 10 подборов + 12 передач), Джей. Эджкомб (18), Уокер (7), Браун (6) – старт; Барлоу (9 + 7 подборов), Саймонс (6), Вейд (5), Колдуэлл-Поуп (5), Бона (0).
Майами: Адетокумбо (32 + 14 подборов + 5 потерь), Митчелл (20 + 10 передач), Адебайо (17 + 11 подборов), Ларссон (8), Томпсон (7) – старт; Виггинс (8), Конуэлл (7), Портис (5), Гарднер (0), Фонтеккио (0).
Шарлотт — Чикаго — 105:107 (23:21, 25:25, 23:27, 34:34)
Шарлотт: Миллер (35), Рид (18 + 8 подборов), Диабате (14 + 14 подборов), Уайт (11 + 6 передач), Джеймс (5) - старт; Андерсон (15), Салун (4), Штайнбах (3), О’Нил (0), Вильямс (0).
Чикаго: Бузелис (24), Гидди (12 + 11 подборов + 7 передач), Окоро (10), Клекстон (10 + 4 блок-шота), Хилд (9) - старт; Вильямс (11), Джонс (10 + 8 передач), Хокинс (10), Коллинз (6), Эссанге (5).
Нью-Йорк — Кливленд — 121:102 (23:34, 33:27, 26:24, 39:17)
Нью-Йорк: Бриджес (19 + 8 подборов), Брансон (19), Харт (15 + 7 подборов + 11 передач), Таунс (12 + 10 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Шамет (11) - старт; Альварадо (21), Дадье (7), Вайзмен (6 + 7 подборов), Никель (5), Диавара (3), Драммонд (3), Колек (0).
Кливленд: Митчелл (30), Харден (28), Аллен (10), Вотсон (8), Меррилл (5) - старт; Томас (8), Тайсон (6), Брайант (5 + 8 подборов), Проктор (2), Хезонья (0).
Оклахома — Миннесота — 106:113 (16:26, 37:21, 30:40, 23:26)
Оклахома: Гилджес-Александер (32), Митчелл (25), Хартенштайн (8 + 16 подборов + 6 передач), Стиртц (6), Пиви (2 + 7 подборов) - старт; Вильямс (13), Карузо (11 + 4 блок-шота), Маккейн (9), Клиффорд (0).
Миннесота: Макдэниелс (32 + 10 подборов), Болл (19 + 7 подборов + 8 передач), Досунму (16), Гобер (9 + 7 подборов), Куминга (7) - старт; Лайлс (9 + 10 подборов), Хайленд (9), Шеннон-младший (8), Берингер (4 + 3 блок-шота).
Мемфис — Клипперс — 115:97 (32:15, 18:28, 32:26, 33:28)
Мемфис: Веллс (19), Джером (17 + 7 передач), Кауард (14 + 10 подборов), Меррей (8), Иди (7) - старт; Спенсер (16), Стюарт (10), Проспер (9), Смолл (8), Хендрикс (5), Лопес (2), Пост (0), Мешак (0).
Клипперс: Ингрэм (18), Хачимура (14 + 12 подборов), Гарленд (12), Лопес (6), Джонс-младший (4) - старт; Данн (12), Ваглер (12), Миллер (9), Джексон (4), Конан Нидерхаузер (4), Дик (2), Струс (0), Сэндерс (0), Кристи (0).
Милуоки — Бруклин — 97:104 (24:28, 23:23, 24:26, 26:27)
Милуоки: Хирро (28 + 5 потерь), Хакес-младший (21), Кузма (13), Тернер (3 + 3 блок-шота), Роллинс (2) - старт; Вейр (13 + 14 подборов), Амент (8), Якучионис (4), Беррис (3), ЛеВерт (2), Джей. Грин (0).
Бруклин: Рэндл (28 + 9 подборов), Портер-младший (12 + 11 подборов), Шарп (11 + 14 подборов), Браун-младший (6), Вулф (5) - старт; Клоуни (17), Демин (15), Эллис (7), Вагнер (2), Нельсон (1), Мэнн (0).
Хьюстон — Финикс — 116:104 (29:33, 37:23, 26:25, 24:23)
Хьюстон: Шенгюн (23 + 11 подборов + 11 передач), Дюрэнт (20 + 10 подборов), Томпсон (18 + 10 подборов), Смит-младший (13), Ванвлит (13 + 6 передач) - старт; Исон (7), Шеппард (7), Адамс (6 + 7 подборов), Богданович (5), Смарт (4), Кроуфорд (0).
Финикс: Букер (25), Грин (16), Игодаро (13), Брукс (12), Бриджес (2 + 8 подборов) - старт; Малуач (12), Гудвин (11), Кеннард (8), Гиллеспи (5), Данн (0).
Голден Стейт — Сакраменто — 129:110 (44:19, 28:34, 29:36, 28:21)
Голден Стейт: Мелтон (24 + 7 передач), Лендеборг (15 + 8 подборов), Подземский (13 + 6 передач), Бэсси (10 + 7 подборов), Грин (6 + 11 передач) — старт; Сантос (22), Уильямс (14), Нианг (11), Пэйтон (9), Ричард (3), Хорфорд (2).
Сакраменто: Сабонис (27 + 10 подборов + 6 передач), Эйкафф-младший (22 + 9 передач + 5 потерь), Мюррей (18), Хантер (15 + 7 подборов), Шарп (9) — старт; Ачиува (11), Монк (5), Блэк (3), Карабан (0), Кардвелл (0), Клиффорд (0).
Портленд — Сан-Антонио — 116:111 (38:35, 22:22, 24:30, 32:24)
Портленд: Авдия (33 + 12 подборов + 7 передач), Лиллард (29 + 7 передач), Сиссоко (16), Камара (8), Клинган (5 + 8 подборов) — старт; Холидей (11 + 7 передач), Хендерсон (10), Уильямс III (4), Ханьсен (0), Кент (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (44 + 16 подборов), Кастл (20 + 9 передач), Васселл (18), Шампань (11), Барнс (5) — старт; Корнет (4), Маклафлин (4), Джонсон (3 + 12 подборов), Брайант (2), Гиллеспи (0).
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