Туран поздравил Фенербахче с победой и указал на проблемы своей команды при розыгрыше мяча и организации атак.

"Мы часто не успевали вступать в борьбу, опаздывали с поиском вариантов продолжения атаки и допускали много ошибок в передачах. Даже когда они не прессинговали нас один в один, мы не могли найти свободного игрока", – объяснил тренер.

Отдельно наставник Шахтера ответил на вопрос о перспективах команды в турнире.

"Я никогда не сдавался в жизни и не собираюсь делать этого сейчас. Если в следующих матчах мы наберем шесть или пять очков, то продолжим бороться. Всегда говорю, что у нас команда, способная играть против любого соперника в любой точке мира", – заявил Туран.

Вместе с тем тренер обратил внимание на разницу в опыте между командами.

"Канте уже держал в руках Кубок мира. У них есть немало футболистов, которые уже достигли значительных высот в своей карьере. Мы же, наоборот, только знакомимся с этим уровнем, с этими ощущениями", – отметил наставник донетчан.

Туран также уверен, что нынешний состав Шахтера обладает серьезным потенциалом для развития.

"Думаю, через два-три года эта команда Шахтера станет очень сильной, но сейчас у нас еще не все получается, и это также касается меня", – подытожил тренер.

Напомним, Шахтер выпал из зоны плей-офф Лиги чемпионов после пятого тура.

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