Ребята не спали: Туран прокомментировал результаты матча
После ничьей с Львовым Берегом (1:1) в 13-м туре УПЛ турецкий специалист прокомментировал последствия массированного российского обстрела города.
По словам Турана, игроки могли не спать ночью из-за атаки, что осложнило подготовку к поединку.
"С большой вероятностью, они не спали этой ночью, и, конечно, это повлияло как на их физическое, так и на моральное состояние", — сказал тренер.
Туран также подчеркнул, что не хочет привыкать к реалиям войны в Украине.
"К сожалению, сейчас так складывается жизнь в Украине. Однако это совершенно не означает, что я принимаю это. Я никогда не позволю себе, чтобы что-то подобное стало для меня обыденностью. Я никогда не принимал этого", — добавил наставник Шахтера.
Напомним, доступен видеообзор матча.
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