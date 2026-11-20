Главный тренер Шахтера Арда Туран признался, что российская атака на Львов в ночь перед матчем с Левым Берегом сказалась на физическом и моральном состоянии футболистов.

После ничьей с Львовым Берегом (1:1) в 13-м туре УПЛ турецкий специалист прокомментировал последствия массированного российского обстрела города.

По словам Турана, игроки могли не спать ночью из-за атаки, что осложнило подготовку к поединку.

"С большой вероятностью, они не спали этой ночью, и, конечно, это повлияло как на их физическое, так и на моральное состояние", — сказал тренер.

Туран также подчеркнул, что не хочет привыкать к реалиям войны в Украине.

"К сожалению, сейчас так складывается жизнь в Украине. Однако это совершенно не означает, что я принимаю это. Я никогда не позволю себе, чтобы что-то подобное стало для меня обыденностью. Я никогда не принимал этого", — добавил наставник Шахтера.

Напомним, доступен видеообзор матча.

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