WBC готова организовать бой Альвареса против британского чемпиона
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Sky Sports.
По словам функционера, организация пока не будет назначать Хатчинсону обязательного претендента, чтобы сохранить для Альвареса возможность подняться в весовую категорию до 175 фунтов.
"Если Сауль точно решит снова попробовать себя в полутяжелом весе, то этот бой уже есть", – сказал Сулейман.
В конце октября Альварес победил Кристиана Мбилли и завоевал вакантный пояс WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). Теперь мексиканец может вновь попробовать свои силы в полутяжелой категории.
В мае 2022 года Канело уже выступал в этом весе, но уступил Дмитрию Биволу единогласным решением судей в поединке за титул WBA.
Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях.
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