Всемирный боксерский совет (WBC) готов санкционировать поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Вилли Хатчинсоном за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Sky Sports.

По словам функционера, организация пока не будет назначать Хатчинсону обязательного претендента, чтобы сохранить для Альвареса возможность подняться в весовую категорию до 175 фунтов.

"Если Сауль точно решит снова попробовать себя в полутяжелом весе, то этот бой уже есть", – сказал Сулейман.

В конце октября Альварес победил Кристиана Мбилли и завоевал вакантный пояс WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). Теперь мексиканец может вновь попробовать свои силы в полутяжелой категории.

В мае 2022 года Канело уже выступал в этом весе, но уступил Дмитрию Биволу единогласным решением судей в поединке за титул WBA.

Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Напомним, Джошуа назвал раунд, в котором остановит Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!