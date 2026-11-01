iSport.ua
Русский Українська

Канело Альварес победил Мбилли и вернул себе титул

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес победил француза Кристиана Мбилли единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.
Сегодня, 00:50       Автор: Сергей Носенко
Альварес - Мбилли / Getty Images
Альварес - Мбилли / Getty Images

Поединок состоялся в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов.

Альварес одержал победу со счетом 115:112, 116:111 и 117:110. Все трое судей отдали предпочтение мексиканцу.

Начало боя получилось достаточно конкурентным. Мбилли пытался навязать сопернику высокий темп, активно работал комбинациями и чаще выбрасывал удары. Альварес предпочитал действовать более расчетливо, делая ставку на точные контратаки и работу на отходах.

В первых раундах французу удавалось создавать проблемы мексиканцу за счет активности. Однако постепенно Канело приспособился к манере соперника и начал перехватывать инициативу.

Переломным стал седьмой раунд. Альварес провел несколько хороших комбинаций, а его точный правый апперкот заставил Мбилли заметно потрястись.

В восьмом раунде француз потерял один балл за удар по затылку. Это еще больше осложнило его положение на судейских записках.

В заключительных раундах Канело полностью контролировал ход поединка. Мексиканец грамотно использовал джеб, точно контратаковал и не позволял сопернику навязать привычный агрессивный бокс. Мбилли так и не сумел переломить ход встречи.

Альварес вернулся на чемпионский трон после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года и стал трехкратным чемпионом мира во втором среднем весе.

Для Мбилли это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альварес

Статьи по теме

Барселону оштрафовали на 602 евро из-за Хулиана Альвареса Барселону оштрафовали на 602 евро из-за Хулиана Альвареса
Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на церемонии взвешивания Альварес и Джейкобс устроили потасовку на церемонии взвешивания
Сондерс: Джейкобс может победить Альвареса только нокаутом Сондерс: Джейкобс может победить Альвареса только нокаутом

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - МЮ, Милан - Интер, Бавария - Боруссия Д, поединки Барселоны, Манчестер Сити
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел на выезде Верес, Левый Берег сыграет с Буковиной
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Бокс00:50
Канело Альварес победил Мбилли и вернул себе титул
Вчера, 23:25
Футзал23:25
Атлетик Футзал впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Бокс22:45
Усик появился рядом с Канело перед боем
Европа22:12
Матч Бундеслиги показали с помощью игрушечных фигурок
Формула 121:35
Норрис опередил Антонелли на 0,001 секунды перед Гран-при Мексики
Другое21:04
Швеция направила в Еврокомиссию протест против участия российских лыжников в ЧМ-2027
Бокс20:29
Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере
Футзал19:50
ХИТ обыграл вице-чемпиона Испании
Европа19:15
Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ
Европа18:24
Болонья вырвала победу у Монцы, Довбик появился на поле в концовке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK