Канело Альварес победил Мбилли и вернул себе титул

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес победил француза Кристиана Мбилли единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

Поединок состоялся в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов.

Альварес одержал победу со счетом 115:112, 116:111 и 117:110. Все трое судей отдали предпочтение мексиканцу.

Начало боя получилось достаточно конкурентным. Мбилли пытался навязать сопернику высокий темп, активно работал комбинациями и чаще выбрасывал удары. Альварес предпочитал действовать более расчетливо, делая ставку на точные контратаки и работу на отходах.

В первых раундах французу удавалось создавать проблемы мексиканцу за счет активности. Однако постепенно Канело приспособился к манере соперника и начал перехватывать инициативу.

Переломным стал седьмой раунд. Альварес провел несколько хороших комбинаций, а его точный правый апперкот заставил Мбилли заметно потрястись.

В восьмом раунде француз потерял один балл за удар по затылку. Это еще больше осложнило его положение на судейских записках.

В заключительных раундах Канело полностью контролировал ход поединка. Мексиканец грамотно использовал джеб, точно контратаковал и не позволял сопернику навязать привычный агрессивный бокс. Мбилли так и не сумел переломить ход встречи.

Альварес вернулся на чемпионский трон после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года и стал трехкратным чемпионом мира во втором среднем весе.

Для Мбилли это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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