Матч Бундеслиги показали с помощью игрушечных фигурок

Вместо настоящих футболистов зрители могли наблюдать за игрой в виртуальном мире, где спортсменов заменили фигурки Playmobil.

Проект под названием Sky Sport Spezial – Next Level стал совместной инициативой RTL Deutschland, Sky Sport и Бундеслиги.

Впервые в истории немецкого чемпионата полноценный футбольный матч транслировали в виртуальной игровой среде с использованием искусственного интеллекта.

Система в режиме реального времени получала официальные данные о матче и воспроизводила действия футболистов и мяча в виртуальном пространстве. Каждый пас, рывок, отбор и гол отображались с помощью персонажей Playmobil практически одновременно с происходящим на поле.

Техническую основу проекта составили технологии 3D-трекинга, цифровые двойники и виртуальный рендеринг. Системы Tracab анализировали видеопоток, определяли положение и движения игроков, после чего данные передавались в Unreal Engine для создания виртуальной картинки. Облачную инфраструктуру обеспечивала AWS.

Альтернативная трансляция получила собственных ведущих и комментаторов, а также дополнительные развлекательные элементы. Среди них — интерактивные голосования, мини-игры и необычные ракурсы, включая камеру с эффектом реактивного ранца.

Организаторы рассчитывают, что подобный формат поможет привлечь к футболу молодую аудиторию и откроет новые возможности для спортивных трансляций.

Сам матч завершился вничью — 2:2.

А тем временем Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ.

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