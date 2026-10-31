iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч Бундеслиги показали с помощью игрушечных фигурок

Вместо настоящих футболистов зрители могли наблюдать за игрой в виртуальном мире, где спортсменов заменили фигурки Playmobil.
Вчера, 22:12       Автор: Сергей Носенко
Виртуальные футболисты / bundesliga.de
Виртуальные футболисты / bundesliga.de

Проект под названием Sky Sport Spezial – Next Level стал совместной инициативой RTL Deutschland, Sky Sport и Бундеслиги.

Впервые в истории немецкого чемпионата полноценный футбольный матч транслировали в виртуальной игровой среде с использованием искусственного интеллекта.

Система в режиме реального времени получала официальные данные о матче и воспроизводила действия футболистов и мяча в виртуальном пространстве. Каждый пас, рывок, отбор и гол отображались с помощью персонажей Playmobil практически одновременно с происходящим на поле.

Техническую основу проекта составили технологии 3D-трекинга, цифровые двойники и виртуальный рендеринг. Системы Tracab анализировали видеопоток, определяли положение и движения игроков, после чего данные передавались в Unreal Engine для создания виртуальной картинки. Облачную инфраструктуру обеспечивала AWS.

Альтернативная трансляция получила собственных ведущих и комментаторов, а также дополнительные развлекательные элементы. Среди них — интерактивные голосования, мини-игры и необычные ракурсы, включая камеру с эффектом реактивного ранца.

Организаторы рассчитывают, что подобный формат поможет привлечь к футболу молодую аудиторию и откроет новые возможности для спортивных трансляций.

Сам матч завершился вничью — 2:2.

А тем временем Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига

Статьи по теме

Боруссия упустила победу над Вердером, пропустив два гола в концовке Боруссия упустила победу над Вердером, пропустив два гола в концовке
Вольфсбург впервые в истории вылетел из Бундеслиги Вольфсбург впервые в истории вылетел из Бундеслиги
Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - МЮ, Милан - Интер, Бавария - Боруссия Д, поединки Барселоны, Манчестер Сити
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел на выезде Верес, Левый Берег сыграет с Буковиной
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Бокс00:50
Канело Альварес победил Мбилли и вернул себе титул
Вчера, 23:25
Футзал23:25
Атлетик Футзал впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Бокс22:45
Усик появился рядом с Канело перед боем
Европа22:12
Матч Бундеслиги показали с помощью игрушечных фигурок
Формула 121:35
Норрис опередил Антонелли на 0,001 секунды перед Гран-при Мексики
Другое21:04
Швеция направила в Еврокомиссию протест против участия российских лыжников в ЧМ-2027
Бокс20:29
Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере
Футзал19:50
ХИТ обыграл вице-чемпиона Испании
Европа19:15
Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ
Европа18:24
Болонья вырвала победу у Монцы, Довбик появился на поле в концовке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK