Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ

Манчестер Сити потерпел поражение от Брайтона в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол матча был забит на 11-й минуте. Ясин Аяри воспользовался передачей партнера после фланговой атаки и точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

После пропущенного гола команда Энцо Марески перехватила инициативу и стала активнее атаковать. Манчестер Сити создавал опасные моменты, однако игрокам не хватало точности в завершающей стадии. В нескольких эпизодах надежно сыграл голкипер Брайтона Барт Вербрюгген.

После перерыва гости продолжили искать возможности для взятия ворот, но так и не смогли отыграться. Брайтон удержал минимальное преимущество до финального свистка.

Манчестер Сити потерпел второе подряд поражение в чемпионате. Ранее команда уступила Астон Вилле со счетом 1:2.

Несмотря на неудачу, Манчестер Сити пока сохраняет лидерство в турнирной таблице с 21 очком. Однако Арсенал может обойти команду Энцо Марески, если обыграет Ливерпуль. Брайтон с 19 баллами занимает третье место.

Манчестер Сити — Брайтон — 0:1

Гол: Ясин Аяри, 11.

Предупреждения: Андрес (20), Максим Де Кейпер (49), Паскаль Гросс (81).

Напомним, Болонья вырвала победу у Монцы, Довбик появился на поле в концовке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!