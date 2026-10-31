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Футбол

Милан потерял минимум на месяц защитника

Фикайо Томори оказался в лазарете с травмой бедра.
Сегодня, 14:21       Автор: Игорь Мищук
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Тренерский штаб Милана не сможет в ближайшее время рассчитывать на защитника Фикайо Томори.

28-летний футболист получил травму в недавнем матче девятого тура Серии А против Болоньи (2:4) и был заменен в перерыве.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, английскому защитнику диагностировали повреждение медиальной мышцы-сгибателя правого бедра.

Через две недели игрок пройдет повторное медицинское обследование, чтобы оценить динамику восстановления. По предварительным оценкам, англичанину придется провести в лазарете минимум месяц.

В нынешнем сезоне Томори принял участие в пяти матчах в составе Милана, отличившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Милан официально продлил контракт с главной звездой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Фикайо Томори

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