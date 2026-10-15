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Футбол

Зальцбург - Милан 0:4: обзор матча и результат игры 15.10.2026

"Россонери" добыли первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Сегодня, 21:52       Автор: Игорь Мищук
Милан разгромил Зальцбург / Getty Images
Милан разгромил Зальцбург / Getty Images

В четверг, 15 октября, Милан в гостевом матче встречался с Зальцбургом в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы.

После поражения от Бенфики (0:2) в стартовом поединке турнира "россонери" реабилитировались во втором матче, разгромив австрийского соперника со счетом 4:0.

Героем встречи стал вингер Милана Альфаджо Сиссе, записавший себе в актив три гола. 19-летний игрок открыл счет в матче на 15-й минуте, замкнув головой подачу с фланга. На 32-й минуте Сиссе сделал дубль, воспользовавшись скидкой от Давиде Бартезаги и переправив мяч в пустые ворота, а в начале второго тайма оформил хет-трик, откликнувшись на прострел от Адриена Рабио.

На 72-й минуте разгромное преимущество Милана увеличил Гонсалу Рамуш, успешно среагировав на отскок. Правда, доигрывать матч "россонери" пришлось вдесятером после того, как на 83-й минуте прямую красную карточку заработал Филиппо Терраччано.

Таким образом, Милан одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Зальцбург также имеет в своем активе три очка после двух туров.

Статистика матча Зальцбург - Милан второго тура Лиги Евпропы

Зальцбург - Милан 0:4

Голы: Сиссе, 15, 32, 49, Рамуш, 72

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 3.99
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 14 - 15
Удары в створ: 2 - 10
Угловые: 3 - 2
Фолы: 13 - 12

Зальцбург: Завешицки - Моргалла (Дрекслер, 81), Бома, Забрански, Шмид - Барри, Мазурек - Линнстрем (Реджич, 73), Китано (Диаките, 60), Байду (Вертессен, 60) - Табакович (Камара, 73).

Милан: Меньян - Томори (Терраччано, 67), Де Винтер, Павлович (Диавара, 81) - Хатчинсон, Яшари, Рабио (Модрич, 60), Бартезаги - Лофтус-Чик, Сиссе (Пулишич, 60) - Камарда (Рамуш, 60).

Предупреждения: Забрански - Хатчинсон.

Удаление: Терраччано, 83.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан зальцбург

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