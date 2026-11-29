Манчестер Сити официально раскритиковал судейство в матче с Арсеналом.

Напомним, что накануне команды разошлись боевой ничьей 2:2, однако ряд эпизодов вызвал острую критику.

В частности, "горожане" отметили ряд моментов, которые вызывают наибольшее количество вопросов.

Во-первых, в одном из эпизодов Гимараэс очевидно потянул Доку за волосы, однако судья даже не свистнул фол.

Во-вторых, в эпизоде с голом Тимбера Габриэл ударил локтем в затылок Доннарумму, но и здесь фол не был зафиксирован.

И в-третьих, уже в компенсированное время на угловом мяч попал в руку Дьокереша, что судьи снова оставили незамеченным.

По всем этим вопросам клуб намерен обратиться в Pro Ref, чтобы получить разъяснения о мотивах главного арбитра и VAR.

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