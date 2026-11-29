Форвард Утрехта Артем Степанов отличился первым дублем на клубном уровне.

В 14-м туре Эредивизии клуб украинца отправился в гости к Ден Хаагу.

Степанов дважды поразил ворота соперника на 42-й и 56-й минутах, а поединок завершился со счетом 3:4 в пользу Утрехта.

Для украинского нападающего это был первый дубль на клубном уровне в официальных матчах.

Всего на счету Артема Степанова в этом сезоне восемь голов в 12-ти матчах.

Ранее также Виталий Миколенко помог своей команде заработать очки.

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